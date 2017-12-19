IKEA официально объявила о приходе в Украину

Шведская сеть магазинов мебели и товаров для дома IKEA в течении двух лет откроет свой первый магазин в Киеве.

Об этом говорится в официальном заявлении компании.

"На данный момент IKEA подыскивает наиболее приемлемую бизнес-модель, которая позволила бы реализовать планы в Киеве в течение ближайших одного-двух лет. Решение о дальнейших шагах будет принято исходя из результатов исследования рынка и предпочтений украинских потребителей", - цитирует документ Интерфакс-Украина.

Развитием сети в Украине будет заниматься "IKEA Юго-Восточная Европа", являющаяся частью IKEA Group (Ingka Holding B.V.). Компания занимается розничным бизнесом IKEA в Хорватии, Сербии, Румынии и Словении.

"Мы идем в Украину с видением того, как изменить к лучшему повседневную жизнь многих людей. Наша компания представит в Украине широкий выбор доступных товаров для дома, чтобы удовлетворить высокий спрос со стороны потребителей", - цитируется в сообщении менеджер по продажам "IKEA Юго-Восточная Европа" Стефан Вановербеке.

Шведский гигант со штаб-квартирой в Нидерландах является крупнейшим в мире рителером по торговле мебелью и предметами домашнего обихода с 361 магазином в 29 странах мира.

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