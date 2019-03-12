И снова мимо кассы: эпопея с выходом IKEA на украинский рынок продолжается

12 марта 2019, 09:13

У компании возникли проблемы с помещением.

ikea
У IKEA в Украине новые проблемы

Торговая сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA, которая ранее пообещала открыть в Киеве сразу четыре магазина в 2019 году, ищет себе новые помещения, так как с намеченными ранее возникли проблемы.

"В связи с задержкой строительства и получения разрешений ТРЦ Ocean Mall, компания рассматривает альтернативные опции, которые позволят ей выйти на украинский рынок в кратчайшие сроки", – сказано в сообщении компании.

Ранее ритейлер планировал открыть свой первый супермаркет площадью около 6000 кв. м в ТРЦ Ocean Mall, однако торговый центр в 2019 году, вероятно, достроить не успеют.

Как сообщалось ранее, конкурент IKEA за четыре года откроет в Украине 50 магазинов.

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IKEA
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