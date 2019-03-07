IKEA откроет в Киеве четыре магазина уже в 2019 году

IKEA планирует открыть четыре магазина в торговых центрах Киева в этом году

Торговая сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA откроет в Киеве сразу четыре магазина в 2019 году.

Представители голландской сети уже обратились к консультантам с просьбой подыскать четыре помещения в составе торговых центров площадью около 500 м. кв., рассказал Лиге президент консалтинговой компании UTG Вадим Непоседов.

"Магазины будут заниматься выдачей продукции, которую потребители будут заказывать через интернет", — говорит Непоседов.

Он отметил, что проблем с предложением помещений не будет, поскольку каждый торговый центр будет рад открытию небольшого магазина IKEA. Арендатор гарантированно получит большой поток посетителей.

Изменения связаны с задержкой ввода в эксплуатацию ТРЦ Ocean Mall, который должен был стать первой крупной торговой точкой IKEA в Украине. Ранее ритейлер планировал открыть свой первый супермаркет площадью около 6000 кв м в ТРЦ Ocean Mall, однако торговый центр в 2019 году, вероятно, достроить не успеют.

Как сообщалось ранее, конкурент IKEA за четыре года откроет в Украине 50 магазинов.