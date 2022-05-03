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Или после 9 мая или через пять-восемь лет: эксперт назвал условия и сроки окончания войны в Украине

3 мая 2022, 02:34

Большинство сценариев будет зависеть от Путина и его окуржения.

война, Бородянка, разрушенный дом
война, Бородянка, разрушенный дом / Фото УНИАН

Военный эксперт озвучил три сценария, согласно которым войне в Украине придет конец.

В чате на Главреде писатель, военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак отметил, что простить Путину совершенные в Украине преступления – это совершенно бессмысленная и опасная позиция.

Эксперт отметил, что для Украины есть 3 варианта окончания войны в Украине:

Война может закончиться после 9 мая – при физическом уничтожении Путина и ликвидации его режима.

Война может закончиться примерно до конца 2022 года – при условии опять-таки уничтожения режима Путина.

Война может занять еще несколько лет. Даже не два-три, а пять-восемь лет. Так долго война будет продолжаться в том случае, если мир будет не совсем уверен, что режим Путина следует дожать или уничтожить.

"Я за то, чтобы Путина ликвидировать. Я за то, чтобы режим Путина был аннулирован. Более того, я за то, чтобы провести денуклеаризацию России, то есть лишить ее ядерного оружия и возможности когда-нибудь угрожать миру ядерной бомбой", - отметил эксперт.

Читайте такжеБудет война, а не спецоперация: эксперт рассказал о планах Путина объявить всеобщую мобилизацию 9 маяПо его словам, Украине главное "дотянуть" до сакральной для Путина даты.

"То есть, сегодня возможны и положительные, и очень негативные для Украины сценарии. Впрочем, мне кажется, что хуже Украина переживает и должна пережить до 9 мая, а дальше все будет более позитивно", - пояснил Бадрак.

Вероятнее всего, считает эксперт, война в Украине будет продолжаться до конца этого года. Но это зависит от позиции многих стран.

"Плюс, этот прогноз рассчитан на то, что Россия не использует ядерное оружие. Европа очень этого боится, потому что, по мнению многих экспертов, Путину будет неинтересно нанести ядерный удар по территории Украины – гораздо интереснее для него будет поразить территорию страны-члена НАТО", - пояснил Бадрак.

Читайте такжеНачнется эскалация и новая атака РФ: астролог назвала месяц и самый опасный период войны в УкраинеВ конце концов вопрос в том, позволят ли слуги Путина ему сделать такой шаг, потому что сам он к этому готов.

"Путин пойдет на это тогда, когда увидит, что при любом варианте развития событий его ждет ликвидация, то есть смерть как преступника. Понимание этого может повлечь за собой желание использовать последний аргумент – ядерное оружие. И тогда все будет упираться в то, какое окружение будет вокруг Путина. Хочется верить, что этого не произойдет и что рядом с Путиным найдется хотя бы один человек с инстинктом самосохранения, и тогда ядерный удар нанесен не будет", - подытожил эксперт.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что оккупанты намерены провести колонны украинских военнопленных в рамках парадов, посвященных 9 мая, сразу в нескольких городах.

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война в Украине 9 мая Валентин Бадрак
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