Италия перестала признавать украинские водительские права / УНИАН

С сегодняшнего дня, 1 июня 2021, в Италии больше не действительны водительские права украинцев: прекратило действие соответствующее соглашение.

"Украинско-итальянское соглашение о взаимном признании и обмене водительского удостоверения временно прекратило свое действие с 1 июня 2021 года. Любые сообщения об автоматическом продлении действия соглашения не соответствуют действительности", – поясняется на Facebook-странице посольства Украины в Италии.

На данный момент стороны работают над подписанием нового документа – но дата вступления в силу нового соглашения пока неизвестна: о ней обещают сообщить дополнительно.

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