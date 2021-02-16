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Рада приравняла цифровые водительские права к бумажным

16 февраля 2021, 19:22
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Закон вступит в силу после его опубликования. Ранее юридическая сила этих документов определялась постановлением Кабинета министров.

Нардепы официально признали цифровые водительские права

Сегодня парламент принял важное решение и приравнял цифровые водительские права в приложении Дія к бумажным. Соответствующая норма есть в принятых сегодня изменениях в закон о дорожном движении, говорится на сайте Министерства цифровой трансформации.

Теперь водитель может предъявлять электронное водительское удостоверение, электронное свидетельство о регистрации транспортного средства и договор обязательного страхования (ОСАГО) полицейским для удостоверения своей личности и права на вождение.

"Закон вступит в силу после его опубликования. Ранее юридическая сила этих документов определялась постановлением Кабинета министров Украины", - говорится в сообщении.

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Также в министерстве отмечают, что недавно Рада в первом чтении рассмотрела законопроект, которым предлагается приравнять цифровые паспорта в приложении Дія к бумажным. После принятия этого закона Украина станет первой страной в мире, где юридическая сила цифровых паспортов будет признана на законодательном уровне.

Увеличение штрафов за нарушение ПДД - что было ранее:

  • В июле 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2695, который предполагает усиление ответственности водителей и существенно расширяет права полицейских на дорогах.
  • Согласно документу, украинцев полиция сможет останавливать в профилактических целях и без всяких оснований проверять документы. В том числе в ночные часы и в праздничные дни. Однако во втором чтении 16 февраля данную поправку депутаты не проголосовали.
  • Кроме того, по закону в несколько раз вырастут штрафы за пьяное вождение и превышение скорости, а накладывать их на водителей полицейские смогут на водителей в течение года, а не в течение трех месяцев, как сейчас.
  • Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова, в феврале 2021 года заявлял о том, что в Украине планируется отмена обязательных писем нарушителям правила дорожного движения.
  • Сегодня депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении проект закона о большом повышении штрафов за нарушение украинцами правил дорожного движения. Как сообщается на сайте парламента, "За" проголосовали 325 народных избранников.

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