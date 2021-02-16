Рада приравняла цифровые водительские права к бумажным

Нардепы официально признали цифровые водительские права

Сегодня парламент принял важное решение и приравнял цифровые водительские права в приложении Дія к бумажным. Соответствующая норма есть в принятых сегодня изменениях в закон о дорожном движении, говорится на сайте Министерства цифровой трансформации.

Теперь водитель может предъявлять электронное водительское удостоверение, электронное свидетельство о регистрации транспортного средства и договор обязательного страхования (ОСАГО) полицейским для удостоверения своей личности и права на вождение.

"Закон вступит в силу после его опубликования. Ранее юридическая сила этих документов определялась постановлением Кабинета министров Украины", - говорится в сообщении.

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Также в министерстве отмечают, что недавно Рада в первом чтении рассмотрела законопроект, которым предлагается приравнять цифровые паспорта в приложении Дія к бумажным. После принятия этого закона Украина станет первой страной в мире, где юридическая сила цифровых паспортов будет признана на законодательном уровне.

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