В Ровно 2-летний мальчик глотнул капсулу для стирки

В Ровно двухлетний ребенок проглотил химическую капсулу, которая предназначена. Об этом сообщается на странице в Facebook "Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи".
Мать ребенка после того, как заметила, что ее сын проглотил капсулу, вызвала медиков. Мальчик был напуган инцидента. И у него изо рта шла обильная пена.
Позднее врачи установили диагноз – отравление и промыли желудок пациенту.
"Мальчика госпитализировали в Ровенскую областную детскую больницу в сопровождении мамы. Уже через несколько часов 2-летнего пациента отпустили домой. О событии сообщено полицейским", — говорят медики.
Напомним, ранее в Днепре в больницу попал ребенок, который проглотил булавку, и она оказалась в дыхательных путях. Шпилька успела подколоться к трахее, что затруднило ее извлечение.
В Кременчуге Полтавской области госпитализировали 4-летнего ребенка. Пока мать занималась домашними делами, малыш проглотил по меньшей мере 60 таблеток. Медики поставили ему диагноз "медикаментозное отравление".
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