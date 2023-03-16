В Ровно 2-летний мальчик глотнул капсулу для стирки

В Ровно в среду, 15 марта, 2-летний мальчик проглотил капсулу для стирки. Но медики быстро сработали и успели спасти ребенка.

Ребенок, капсула стирка / Fleecefrau/ Wouter Ernsting / flickr.com

В Ровно двухлетний ребенок проглотил химическую капсулу, которая предназначена. Об этом сообщается на странице в Facebook "Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи".

Мать ребенка после того, как заметила, что ее сын проглотил капсулу, вызвала медиков. Мальчик был напуган инцидента. И у него изо рта шла обильная пена.

Позднее врачи установили диагноз – отравление и промыли желудок пациенту.

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"Мальчика госпитализировали в Ровенскую областную детскую больницу в сопровождении мамы. Уже через несколько часов 2-летнего пациента отпустили домой. О событии сообщено полицейским", — говорят медики.

Напомним, ранее в Днепре в больницу попал ребенок, который проглотил булавку, и она оказалась в дыхательных путях. Шпилька успела подколоться к трахее, что затруднило ее извлечение.

В Кременчуге Полтавской области госпитализировали 4-летнего ребенка. Пока мать занималась домашними делами, малыш проглотил по меньшей мере 60 таблеток. Медики поставили ему диагноз "медикаментозное отравление".

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