Даже в желудке показывали правильное время: в Киеве 3-летний мальчик проглотил часы

В Киеве ребенок проглотил часы / Фото facebook.com/ndslohmatdyt

В Киеве трехлетний мальчик игрался с часами и случайно их проглотил, когда смотрел мультфильмы. Малыша сразу отвезли в больницу.

Врачам Охматдета удалось достать инородное тело из желудка даже без хирургического вмешательства, сообщается на странице больницы в Facebook.

"Малыш смотрел мультфильм и играл с часами. Во время напряженного момента мальчик случайно их проглотил. Родители сразу привезли ребенка в Охматдет", - говорится в сообщении.

Команда эндоскопистов за три минуты достала часы. В это время маленький пациент находился под общим наркозом с эндотрахеальной интубацией.

Фото facebook.com/ndslohmatdyt

"Часы рабочие, показывали правильное время, даже находясь в желудке", - заявила заведующая отделением эндоскопии Дарья Вороняк

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Как сообщал Главред, в Днепре в больницу попал ребенок, который проглотил булавку, и она оказалась в дыхательных путях. Шпилька успела подколоться к трахее, что затруднило ее извлечение.

В Кременчуге Полтавской области госпитализировали 4-летнего ребенка. Пока мать занималась домашними делами, малыш проглотил по меньшей мере 60 таблеток. Медики поставили ему диагноз "медикаментозное отравление".

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