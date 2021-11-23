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Новый опасный челлендж в соцсетях: 10-летняя девочка проглотила магнитные шарики и чуть не умерла

23 ноября 2021, 07:25

Подростки глотают магнитные шарики, имитируя пирсинг. При этом магниты начинают притягиваться друг к другу и разрывать внутренние органы.

В Одессе школьница наглоталась магнитных шариков / скриншот ТСН

В Одесской области 10-летняя школьница попала в реанимацию после того, как проглотила несколько магнитных шариков. Магниты стали притягиваться друг к другу и разрывать внутренние органы.

Ребенка едва спасли. Девочка перенесла серьезную операцию и до сих пор находится в реанимации, передает ТСН.

Магниты 10-летней девочке дала одноклассница. Девочка проглотила четыре магнита в течение трех дней. Когда ночью ей стало плохо, она призналась отцу.

Рентген в больнице показал трехмиллиметровые шарики в кишечнике ребенка. Если бы родители вовремя не обратились в больницу, девочка могла умереть.

Магниты стали притягиваться друг к другу и разрывать внутренние органы. / скриншот ТСН

Заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Одесской областной детской больницы Владимир Босенко рассказал, что было Ппроведено ургентное хирургическое вмешательство, магниты удалены. Сейчас состояние девочки стабильное, она продолжает лечение.

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В школе даже не подозревают, как мог произойти подобный инцидент.

"Я даже у нее не видела этих магнитов. Это уже потом дети мне говорили, что она ими играла в школе. На то, что она их проглотила, никто не обращал внимания. Даже не поверили", – рассказала классная руководительница Вита Чайка.

Родители школьников предполагают, что инцидент мог произойти из-за челленджа в соцсети. Подростки глотают магнитные шарики, имитируя пирсинг.

Врачи, в свою очередь, подтверждают, что в детскую больниц частно попадают дети. Они глотают металлические шарики, монеты, батарейки. Иногда это происходит случайно, иногда – нет.

Как сообщал Главред, ранее в популярной среди детей и подростков соцсети TikTok появился новый опасный челлендж. Его суть заключается в том, чтобы съесть подушечку с гелем для стирки на камеру. В результате дети оказываются в больнице с тяжелыми ожогами.

Кроме того, в Киеве дети запустили в TikTok челлендж, который тянет на статью Уголовного кодекса Украины. Несовершеннолетние воруют колпачки с логотипами с колес автомобилей и хвастаются этим в соцсети.

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