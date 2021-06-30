Известная компания "открестилась" от блогерши-любительницы России из Киева

Таисия Онацкая лишилась известного партнера / instagram.com/di.rubens

Блогер из Киева Таисия Онацкая (Маламан, ник – di.rubens), которая отдала предпочтение России, а не Украине, сотрудничала с компанией Asus Ukraine.

Компания уже сообщила, что решила перестать сотрудничать с di.rubens, поделился в Facebook одесский активист Сергей Стерненко.

"…Вчера вечером (во вторник, 29 июня, – Ред.) я написал о том, что компания Asus сотрудничает с пророссийским блогером… (в компании – Ред.) уже через пару часов сообщили мне, что сотрудничество с Таисией прекратили", – добавил Стерненко.

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Напомним, в январе офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан (позывной Штирлиц) обнародовал видео, на котором запечатлено, как в Киеве на Майдане Независимости Таисия Онацкая делала выбор между Украиной и Россией и отдала предпочтение РФ.

Позже девушка обозвала офицера фальсификатором, мошенником и позором армии.

Потом девушку-блогера обвинили в любви к российским военным.

Онацкая внесена в базу Миротворца. В Миротворце девушку назвали антиукраинской пропагандисткой, а также обвинили в сознательной дискредитации ВСУ и осознанном участии в информационной спецоперации России против Украины.