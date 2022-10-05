"Как было с харьковской операцией": Загородний озвучил неожиданный исход войны

Загородний озвучил неожиданный исход войны / скриншот, УНИАН

Освобождение украинских территорий затянется если страны-партнеры не будут поставлять оружие, а Россия при этом будет забрасывать нас мясом, но война может закончиться неожиданно.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду отметил, что о многие поставки вооружения Украине уже не афишируются.

"Все может закончиться неожиданно, как было с харьковской операцией – никто не ожидал, что фактически за десять дней вся Харьковская область будет освобождена, и российские войска просто убегут. Так случилось и с Лиманом", - напомнил эксперт.

По его словам, сами россияне не хотят воевать в Украине.

"Важен вопрос "мобиков", точнее "чмобиков" (частично мобилизованные в РФ) – насколько они устойчивы. Ведь они тоже задаются вопросами, за что им умирать в Украине. Россия – огромная страна, потому потянуть еще время и высосать из нас ресурсы она еще может. В таком формате это может уйти даже в лето 2023 года. Хотя Ходжес говорил, что лето следующего года – это уже Крым", - отметил Загородний.

Уже после нашей победы Россия будет жить реваншем, считает эксперт.

"Россияне не дурные, не надо их считать идиотами. Украине сильно повезло, что россияне так разворовали свою армию, ведь если бы в РФ был такой лидер, как Эрдоган, который свою армию не разворовывает, это было бы проблемой для нас. Поэтому Украина должна быть милитаризирована и должна развивать свою промышленность, в том числе оборонную, чтобы не зависеть ни от кого и обладать ракетами дальностью 1-3 тысячи км, чтобы уничтожать любого противника", - подытожил Загородний.

Напомним, что в среду, 28 сентября, министерство обороны США объявило о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 1,1 миллиарда долларов. Сообщается, что в новый пакет помощи входят 18 высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.

Также мы писали, что 24 августа президент США Джо Байден утвердил крупнейший пакет военной помощи для Украины. Его стоимость составляет почти 3 млрд долларов.

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил, что в рамках нового пакета помощи украинским военным передадут современные системы ПВО и новые разведывательные БПЛА. По его словам, поставки вооружения Украине начнутся в ближайшие несколько месяцев и продолжатся в ближайшие годы.

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