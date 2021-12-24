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Как не купить подделку: эксперт ответила, сколько должна стоить настоящая красная икра

24 декабря 2021, 06:43
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Качественная красная икра горбуши не может стоить дешевле 160 гривен за баночку весом 80 г. Слишком дешевая икра может оказаться подделкой.

красная икра
Бутерброды с красной икрой - традиционный атрибут празднования Нового года / Фото ua.depositphotos.com

У многих семей на Новый год 2022 на праздничном столе будут бутерброды с красной икрой. Сейчас украинцам массово продают фальсификат. Один из показателей, по которому можно определить настоящую красную икру - это ее цена.

Председатель правления ассоциации Потребительское доверие Елена Куликова рассказала изданию Obozrevatel, что качественная красная икра горбуши не может стоить дешевле, чем 160 грн за баночку весом 80 г, или 2000 грн за килограмм. Если покупать этот продукт по более дешевой цене, то икра может оказаться подделкой.

"При покупке икры ориентируемся на цену, не гонимся за дешевизной", – подчеркнула эксперт.

По ее словам, красную икру условно можно разделить на два класса:

  • из рыбы, выращенной искусственным путем (форель);
  • из дикой рыбы (горбуша или нерка).

Разница в цене между самой дешевой и самой дорогой икрой может составлять порядка 1000 грн.

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Так, качественная икра форели обойдется в 1400 грн/кг, или в 112 грн за 80-граммовую баночку. горбуши – в 2000 грн/кг (160 грн за баночку), а нерки – в 2500 грн/кг (200 грн за баночку).

"Если икра стоит в этих пределах, то, по большому счету, это нормально. Очень дешевую не стоит покупать", – сказала Куликова.

Она добавила, что важно обращать внимание и на срок годности икры, учитывая периоды нереста лососевых рыб.

Как определить свежесть красной икры

"Нерест лососевых происходит с июля по сентябрь, и если на баночке стоит дата производства в пределах этого периода, мы понимаем, что икра свежая", – пояснила Куликова.

Икра, изготовленная из замороженного сырья, также может быть качественной.

"Есть масса предприятий, которые вылавливают рыбу и тут же ее замораживают, а потом из нее делают икру", – сообщила эксперт.

Куликова посоветовала не покупать икру, в состав которой входит консервант уротропин.

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Ранее Главред писал, как определить настоящую красную икру и не купить подделку. Эксперты советовали покупать икру в больших магазинах, чтобы в случае чего плохой товар можно было вернуть и написать жалобу.

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