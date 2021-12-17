Как определить настоящую красную икру и не купить подделку - советы экспертов

Украинцам массово продают фальсификат икры / фото pixabay.com

Бутерброды с красной икрой - почти такой же традиционный атрибут празднования Нового года, как и салат Оливье. Правда, чтобы купить качественную красную икру, придется постараться, ведь украинцам массово продают фальсификат. Причем цена - не всегда тот показатель, который поможет отличить подделку. Некоторые продавцы продают фальсификат по цене настоящей икры. Таким образом они не только получают сверхприбыль, но и избегают вопросов относительно того, почему деликатес такой дешевый.

Специалисты центра экспертиз Тест купили в интернете у разных продавцов 10 баночек икры. После завершения исследований оказалось, что 7 из 10 экземпляров – фальсификат, передает Obozrevаtel.

Из чего делают поддельную красную икру

Глава правления центра Валентин Безрукий отметил, что если 100 грамм красной икры стоят меньше 115 грн, можно смело утверждать, что это фальсификат.

Скорее всего при изготовлении поддельной красной "икры"использовали белковые капсулы, которые не имеют ни рыбного вкуса, ни запаха. Себестоимость таких капсул составляет всего около 14 грн за 100 грамм, а продают их под видом икры уже минимум за 40 грн.

Также иногда поддельную икру делают с помощью желатина и замороженного растительного масла.

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"К сожалению, продается такая икра очень хорошо. У меня есть знакомые, которые покупают такую икру, им нравится, что она внешне очень красивая, не воняет рыбой. Но настоящая икра должна пахнуть рыбой", – отметил Безрукий.

Иногда можно встретить в продаже фальсификат икры по цене настоящей - деликатес продают по 140 гривен за баночку, как будто она произведена в Российской Федерации. Но на самом деле это белковая "икра". Таким образом за 140 гривен можно купить целый килограмм продукта, а не 100 грамм. Мошенникам остается лишь докупить баночки, и тогда они начинают обманывать украинцев.

Как определить настоящую красную икру

Красная икра первого сорта сделана из одного вида рыбы, должна иметь целые икринки без жидкости на дне баночек. Содержание соли 4-6%.

Красная икра второго сорта стоит дешевле. В таких баночках можно увидеть лопнувшие икринки. Кроме того, в ней большое количество соли.

"Условно, я вижу банки по 100 грн в супермаркетах. Но это икра второго сорта: в ней больше соли, качественные характеристики ниже. В то же время это будет настоящая икра. Есть также недорогая икра глубокой заморозки с консервантами, если без консервантов – чуть дороже. Нельзя сказать, что за 100 с копейками гривен настоящую икру не купишь. Еще несколько недель назад по акции можно было взять за 150 грн икру, которая обычно стоит по 300 грн", – рассказал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

Как купить качественную красную икру

Если вам говорят, что товар привели из России, то стоит иметь ввиду, что официально подобный товар в Украину давно не импортируют. Следовательно, можно предположить, что даже если это настоящая икра, то попадает в нашу страну контрабандой.

Если вам предлагают баночку икры по цене около 35 грн – это явно фальсификат.

Выбирая икру в жестяной банке, обязательно смотрите ее на целостность и срок годности.

Если икра в стеклянной таре – посмотрите, не видно ли плесени.

Если продукт продают на развес, то он не должен быть массово раздавленным.

Стоит хорошо подумать прежде чем покупать икру, в составе которой есть уротропин (Е 239).

Эксперты советуют покупать такой товар в больших магазинах, чтобы в случае чего плохую икру можно было вернуть и написать жалобу. Также они напоминают, что икра не должна храниться открытой более двух суток.

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Как сообщал Главред, украинцы часто закупаются на акциях, и перед новогодними праздниками появилось множество предложений купить товары со скидкой. Но нужно иметь ввиду, что зачастую продавцы используют этот период, чтобы избавиться от залежавшегося товара и продуктов, срок годности которых подходит к концу. Глава правления ассоциации Споживча довіра Елена Куликова рассказала, как не купить вместо качественного товара "неликвид".

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