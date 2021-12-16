Плесень и истекший срок годности: эксперт рассказала, как украинцам продают просрочку по скидкам

Супермаркеты продают по акции продукцию, которую следовало бы вовсе убрать с полок / УНИАН

Украинцы часто закупаются на акциях, и перед новогодними праздниками появилось множество предложений купить товары со скидкой. Но нужно иметь ввиду, что зачастую продавцы используют этот период, чтобы избавиться от залежавшегося товара и продуктов, срок годности которых подходит к концу. Глава правления ассоциации Споживча довіра Елена Куликова рассказала, как не купить вместо качественного товара "неликвид".

Во-первых, эксперт советует внимательно рассматривать продукцию, проверить, нет ли дефектов. Иногда они могут быть скрыты. Особенно это касается уцененной продукции, пишет Obozrevatel.

Часто проблемы возникают при покупке деликатесов по акции.

"Недавно во время одного из рейдов мы обнаружили красную рыбу. Она была с нормальным сроком годности, но шла по акции. Мы сначала не поняли, в чем дело. Но когда стали рассматривать ее очень близко, то заметили, что была повреждена упаковка. А на самой рыбе была плесень, в той части, где она соприкасается с фольгой. Когда берешь продукт, этого не видно. А на самом деле там есть проблемы. Такую продукцию употреблять в пищу нельзя", – рассказала Куликова.

Читайте также"Очень черная пятница": в киевском супермаркете сделали "скидку" на сосиски из индейки за 2000 грнПо ее словам, в период предпраздничного ажиотажа супермаркеты периодически "сбрасывают" такую неликвидную продукцию, которую следовало бы вовсе убрать с полок. При этом просроченную продукцию могут продавать напрямую или же частично смешивать со свежим товаром, в результате покупатель может купить некачественный товар.

Как сообщал Главред, ранее глава правления Споживча довіра Елена Куликова рассказала, какую колбасу лучше не покупать, ведь она содержит мельчайшие "иголки" и может травмировать пищевод.

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