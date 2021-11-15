Как спастись от опасного штамма Дельта: Комаровский дал простой совет

Евгений Комаровский / УНИАН

Известный врач-педиатр Евгений Комаровский назвал два самых действенных способа остановить эпидемию коронавируса.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, главными условиями остановки дальнейшего распространение штамма Дельта в Украине является вакцинация и проветривание помещений.

При этом медик призвал людей вакцинироваться не выбирая прививки.

"Я повторяю одно и тоже уже несколько раз на основании науки. Если у вас есть доступ к любой вакцине от коронавируса, если вы переболели все равно вакцинируйтесь", - отметил оен.

Он также пояснил, что вентиляция помещений снижает риски заражения COVID-19.

Реклама

"Вирус передается потоками воздуха, чем выше концентрация вируса в воздухе - тем больше риск заболеть. Уменьшить концентрацию вируса в воздухе можно только вентиляцией пространства. Открытые окна, открытые форточки, организация массовых мероприятий только на свежем воздухе. И не лезьте в толпу", - говорит врач.

Комаровский добавил, что выбирать для походов в супермаркет нужно не часы пик и не пускайте в людные места бабушек и дедушек. Также не стоит забывать о свежих и чистых масках для защиты.

Читайте такжеКомаровский пояснил, какую вакцину от COVID-19 до конца проверили

Напомним, ранее Комаровский заявил о том, что коронавирус может передаваться аэрозольным путем.

По его словам, вентиляция помещения и открытые форточки оказываются намного более эффективным способом профилактики, чем все маски вместе взятые.

Читайте еще: