Как спастись от опасного штамма Дельта: Комаровский дал простой совет

Евгений Комаровский объяснил, что снижает риски заражения COVID-19.
Известный врач-педиатр Евгений Комаровский назвал два самых действенных способа остановить эпидемию коронавируса.
Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, главными условиями остановки дальнейшего распространение штамма Дельта в Украине является вакцинация и проветривание помещений.
При этом медик призвал людей вакцинироваться не выбирая прививки.
"Я повторяю одно и тоже уже несколько раз на основании науки. Если у вас есть доступ к любой вакцине от коронавируса, если вы переболели все равно вакцинируйтесь", - отметил оен.
Он также пояснил, что вентиляция помещений снижает риски заражения COVID-19.
"Вирус передается потоками воздуха, чем выше концентрация вируса в воздухе - тем больше риск заболеть. Уменьшить концентрацию вируса в воздухе можно только вентиляцией пространства. Открытые окна, открытые форточки, организация массовых мероприятий только на свежем воздухе. И не лезьте в толпу", - говорит врач.
Комаровский добавил, что выбирать для походов в супермаркет нужно не часы пик и не пускайте в людные места бабушек и дедушек. Также не стоит забывать о свежих и чистых масках для защиты.
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Напомним, ранее Комаровский заявил о том, что коронавирус может передаваться аэрозольным путем.
По его словам, вентиляция помещения и открытые форточки оказываются намного более эффективным способом профилактики, чем все маски вместе взятые.
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