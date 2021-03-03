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Какие штаммы COVID-19 есть в Украине - ответ Минздрава

3 марта 2021, 11:30

По словам главы ведомства Максима Степанова, врачи отправят 350 образцов биологического материала в Лондон - для проверки на новые штаммы.

Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов / УНИАН

В Украине не зафиксированы случаи мутировавшего британского штамма коронавируса COVID-19. Тем не менее, как заявил руководитель Минздрава Максим Степанов сообщил в эфире канала Украина 24, в стране циркулируют несколько новых и неопасных коронавирусных штаммов.

"Чтобы исследовать мутации штаммов, надо разложить материал. Мы, к сожалению, только создаем соответствующие лаборатории. В то же время мы отправляем образцы в мировые лаборатории. В клинику "Шарите" в Берлине мы отправили 200 образцов. По 48 нам уже пришел ответ, что у нас циркулируют сугубо европейский итальянский и испанский штамм, но мутировавшего британского и из ЮАР у нас нет. Ждем остальных результатов", ‒ сказал чиновник.

По словам Степанова, в ближайшее время украинские медики отправят еще 350 образцов биологического материала в Лондон (для проверки на наличие новых штаммов COVID-19).

"Кроме того, отобрали образцы в Ивано-Франковской области и отдали в Институт микробиологии в Лондоне, они будут дольше делать, нужно сложное дорогостоящее оборудование", ‒ подытожил он.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • Ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская рассказала о новой волне коронавируса, которая накрыла Украину. По ее словам, болезнь стала более непредсказуемой, длительной и тяжелее поддается лечению.
  • 14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии.
  • Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам британского премьера Бориса Джонсона, штамм может быть намного опаснее известного ученым варианта.
  • 2 марта главный врач-эпидемиолог Львовской области Наталья Иванченко-Тимко медики зафиксировали два новых штамма коронавируса COVID-19. Один генотип получил название В1, а второй – В11.
Максим Степанов новости Украины COVID-19 штаммы коронавируса
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