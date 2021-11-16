Карточка киевлянина: как получить и какие преимущества она дает владельцу

Карта киевлянина: как получить / kiev.vgorode.ua

В Киеве цены на проезд в общественном транспорте вырастут до 20 гривен, но в случае оплаты проезда с использованием многофункциональной электронной карты "Муниципальная карта "Карта киевлянина" стоимость поездки составит 12 грн.

Что собой являет Карточка киевлянина, какие еще "бонусы" она дает и как ее оформить - разбирался Главред.

Карта киевлянина - это именная пластиковая карточка с фото владельца, которая является материальным носителем персональных данных держателя карты и поддерживает приложения, связанные с предоставлением и учетом мер социальной поддержки и других информационных сервисов и услуг.

Какие возможности дает карта киевлянина?

● возможность верификации по Bank ID для получения административных услуг через Интернет;

● доступа к различным электронным сервисам столицы через "Личный кабинет киевлянина", а именно:

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— запись ребенка в детский сад. Дает предпочтение в электронной очереди и обеспечивает финансирование стоимости содержания ребенка в саду за счет бюджета города

— оплата коммунальных платежей в "Ощад 24/7" и на сайте ГИВЦ и через ЦКС (Центр коммунального сервиса)

— возможность проголосовать за петиции и Общественный бюджет;

● карта является носителем электронного билета и предоставляет ее держателю право льготного или бесплатного проезда в муниципальном наземном и подземном транспорте г. Киева.

Кто и где может получить карту киевлянина?

В первую очередь оформить ее имеют право все зарегистрированные в столице граждане Украины. Однако в декабре 2018 года депутаты расширили перечень лиц, которые могут оформить Карту киевлянина:

внутренне перемещенные лица, которые находятся на учете в Киеве;

лица, которые официально работают в Киеве;

студенты;

родители (опекуны) детей, которые учатся в школах Киева.

Карта киевлянина: где оформить

Карту киевлянина можно оформить в любом отделении Ощадбанка в г. Киеве с паспортом и идентификационным кодом. В зависимости от того, к какой категории вы принадлежите (льготная категория или нет), будет зависеть и стоимость выпуска и обслуживания карты.

Какие документы нужны для получения карты киевлянина

Граждане подают в банк заявление и следующий набор документов:

Паспорт гражданина Украины или документ, который его заменяет;

Справка о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов (кроме физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и официально сообщили об этом ответственный контролирующий орган и имеют отметку в паспорте);

Документы, подтверждающие право на получение муниципальной карты "Карта киевлянина" (ученический билет, студенческий билет, справка с места работы и т.п.);

Удостоверение, дающее право на льготы, доплаты, пособия, компенсации (в случае наличия);

Справка о постановке на учет лица, перемещенного с временно оккупированной территории Украины или района проведения антитеррористической операции / операции объединенных сил, выданная в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 1 октября 2014 N 509 "Об учете внутренне перемещенных лиц" (в случае наличии).

Какая стоимость карты

Киевляне, которые получают льготы из городского бюджета, получают карточку бесплатно. Киевлянам не льготных категорий, жителям других городов, которые официально трудоустроены в Киеве, карта оформляется согласно тарифам Ощадбанка.

Карта киевлянина / vechirniykiev

Для людей, имеющих право на льготы, доплаты, пособия, компенсации в соответствии с действующим законодательством Украины и на дополнительные льготы, доплаты, пособия, компенсации в соответствии с актами Киевского городского совета и Киевской городской государственной администрации, выпуск "Карты киевлянина" является бесплатным.

Впрочем, при потере/повреждении полученной карты, в течение периода ее действия, держатель карты платит комиссию за изготовление новой карты согласно тарифам банка-эмитента.

Как активировать льготы по карте

Активировать социальные функции Карты киевлянина для льготников можно в управлении труда и социальной защиты населения райадминистраций Киева по месту регистрации, а также в Департаменте социальной политики КГГА.

Для этого банк-участник программы (на сегодня это — Ощадбанк) отправляет пакет документов в райуправление, где к карточке киевлянина "привязывают" определенные льготы.