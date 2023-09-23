Катер РФ взорвали вместе с оккупантами: ВСУ потопили еще одно вражеское судно

Уукраинский беспилотник смог догнать вражеское плавсредство и нанести точный удар.

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ВСУ взорвали катер российских оккупантов / Коллаж: Главред, Фото: Скриншот

Украинские военные обнаружили в Херсонской области вражеский катер и вместе с экипажем и с FPV-дрона уничтожили его взрывом.

Россиянам не помогло даже маневрирование на воде. Видео удара опубликовано Силами обороны юга Украины.

Отметим, что украинский беспилотник смог догнать вражеское плавсредство и нанести точный удар.

видео дня

Судя по всему, в результате удара от катера РФ мало что осталось.

Смотрите видео - ВСУ взорвали катер РФ:

ВСУ взорвали катер РФ / Скриншот

Напомним, ранее появились новые детали мощных взрывов в Севастополе. В ГУР подтвердили повреждение двух судов во время ночной атаки на Севастопольский морской завод.

Ранее СМИ рассказали, чем и как ударили по кораблям оккупантов в Севастополе. Удар по кораблям РФ в Севастополе говорит о высокой организации спецоперации украинской стороной, пишут СМИ.

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