Катер РФ взорвали вместе с оккупантами: ВСУ потопили еще одно вражеское судно

Украинские военные обнаружили в Херсонской области вражеский катер и вместе с экипажем и с FPV-дрона уничтожили его взрывом.
Россиянам не помогло даже маневрирование на воде. Видео удара опубликовано Силами обороны юга Украины.
Отметим, что украинский беспилотник смог догнать вражеское плавсредство и нанести точный удар.
Судя по всему, в результате удара от катера РФ мало что осталось.
Смотрите видео - ВСУ взорвали катер РФ:
Напомним, ранее появились новые детали мощных взрывов в Севастополе. В ГУР подтвердили повреждение двух судов во время ночной атаки на Севастопольский морской завод.
Ранее СМИ рассказали, чем и как ударили по кораблям оккупантов в Севастополе. Удар по кораблям РФ в Севастополе говорит о высокой организации спецоперации украинской стороной, пишут СМИ.
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