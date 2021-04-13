Киев стал вторым в мире городом по загрязнению воздуха

По состоянию на 13:00 13 апреля показатель загрязнения воздуха в Киеве составлял 155 (то есть превышает допустимую норму более чем в три раза).
13 апреля 2021 года Киев оказался на втором месте в рейтинге городов всех стран мира по уровню загрязнения воздуха. Об этом свидетельствуют данные экологического ресурса Iqair, который отслеживает параметры загрязнения воздуха.
По состоянию на 13:00 показатель загрязнения воздуха в Киеве составляет 155 (то есть превышает допустимую норму более чем втрое). Воздух в столице Украины оценивают как "нездоровый для чувствительных групп" либо "нездоровый". Рядом со столицей Украины в рейтинге находятся Ухань (Китай) и Гуанчжоу (Китай), а возглавляет его Катманду (Непал).
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Загрязнение воздуха в Киеве:
- В апреле 2020 года столицу накрыла пылевая буря и смог. Ситуацию значительно усугубили и пожары в Чернобыльской зоне отчуждения.
- Заведующий отделом информатики окружающей среды Института проблем математических машин и систем НАН Украины Иван Ковалец заявлял, что официальная статистика в Украине по загрязнению воздуха занижена, по некоторым веществам – в сотни раз.
- Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида сообщил, что в пяти крупных украинских городах наблюдается превышение предельно допустимой концентрации оксида углерода. По его словам, превышение концентрации оксида углерода в воздухе характерно для осеннего периода.
Автор: Дмитрий Видоменко