Киев стал вторым в мире городом по загрязнению воздуха / УНИАН

13 апреля 2021 года Киев оказался на втором месте в рейтинге городов всех стран мира по уровню загрязнения воздуха. Об этом свидетельствуют данные экологического ресурса Iqair, который отслеживает параметры загрязнения воздуха.

По состоянию на 13:00 показатель загрязнения воздуха в Киеве составляет 155 (то есть превышает допустимую норму более чем втрое). Воздух в столице Украины оценивают как "нездоровый для чувствительных групп" либо "нездоровый". Рядом со столицей Украины в рейтинге находятся Ухань (Китай) и Гуанчжоу (Китай), а возглавляет его Катманду (Непал).

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Загрязнение воздуха в Киеве: