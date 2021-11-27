Киевлянин незаконно взводит пентхаус на крыше 18-этажки: люди в шоке

Незаконная стройка на крыше киевской многоэтажки / скриншот с видео

В Киеве жители одной из многоэтажек на крыше своего 18-этажного дома обнаружили, по сути, еще одну квартиру. Незаконную достройку делает владелец квартиры на последнем этаже.

Около 30 квадратов крыши уже отгорожены стеной, а выход на захваченную часть – через персональную лестницу из квартиры, которая внизу, рассказали в сюжете "ТСН".

Стройка идет полным ходом

На крыше уже построена комната без окон, множество отводов для розеток. Более того, прямо на крыше находится бетономешалка.

О застройке своей крыши жители дома случайно узнали от жильцов соседнего, приславших им фотографии незаконного строительства.

Читайте такжеСамые лучшие идеи для обустройства балкона: как сделать просторную зону из минимальной площадиНачалось же все еще весной – с пристройки балкона. В квартире на верхнем этаже, владелец которой теперь захватил и крышу – разобрали глухую фасадную стену. Вместо нее теперь выход на балкон и окна от пола до потолка.

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Жалобы не помогают

С заявлениями в госструктуры люди обратились сразу после появления балкона, ведь никакого разрешительного документа владелец квартиры никому не предоставлял.

В архитектурно-строительном контроле подтверждают, что строительство балкона и застройку крыши — они не согласовывали. На следующей неделе, через полгода после первой жалобы, наконец-то возьмутся за этот вопрос на своей комиссии. Только после рассмотрения его на комиссии будет принято соответствующее решение, по результатам которого и будет проведена проверка.

Владельца квартиры никто в глаза не видел

Все общаются с его представителем. Юрист Юлия Назаренко говорит, что у людей есть два варианта: смириться с этим или судиться. Снести уже построенное можно только добровольно или по решению суда.

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