В Киеве группа неизвестных со слезоточивым газом напала на популярный паб и избила охранников

Злоумышленники действовали оперативно / Соцсети

Вечером в пятницу, 26 ноября, группа неизвестных людей ворвалась во двор известного киевского бара "Хвильовий" и напала на заведение со слезоточивым газом.

Нападающие избили охранников телескопическими дубинкамии выбили в окнах и дверях стекла.

Как сообщили на Facebook-странице паба, нападение, вероятно, было организовано заранее, так как злоумышленники действовали оперативно - атака длилась всего около пяти минут.

За это время трое неизвестных сначала залили охранников заведения слезоточивым газом. После в пад забежали еще 12 молодых людей и начали крушить стекла в окнах и дверях.

"В помещении бара было около 15 посетителей, трое диджеев из Берлина и команда – еще 3 человека. Бармены успели закрыть дверь на ключ, но дверь начали выламывать. Посетители держали дверь, чтобы неизвестные не попали внутрь", - сказано в сообщении.

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Тем временем, во дворе звучали крики: "Смерть пид*рам", "White power" и "Достанем пид*расов".

Администрация вызвала охранную службу, но несмотря на то, что та приехала оперативно, к тому времени нападавшие уже исчезли.

Полиция приехала спустя 20 минут после инцидента.

Между тем, в администрации бара говорят, что это уже не первый случай нападения.

"Первый массовый инцидент произошел 6 ноября, тогда около 150 человек пришли под бар, заблокировали вход во двор, бросали дымовые шашки и петарды и разрисовывали стены со стороны Верхнего Вала. Неизвестные в тот вечер блокировали бар дважды. Первый раз полчаса, второй – около трех часов. Тогда на вызовы и заявления в полицию приехала одна патрульная машина, полицейские стояли рядом и наблюдали за происходящим. Никакого противодействия неизвестным полиция не оказывала", — утверждают в заведении.

Также, по словам администрации, 9 ноября неизвестные разрисовали стены бара гомофобными и расистскими надписями.

Напомним, ранее в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.

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