Киевские троллейбусы могут остановиться: в чем проблема

Троллейбусы в Киеве могут не выйти на маршруты / УНИАН

Сотрудники столичного троллейбусного депо №1 предупредили о приостановке перевозки пассажиров. Они заявили о невыходе на рейсы с 23 февраля. Причиной стала задолженность по зарплате.

Об это говорится в письме коллектива, опубликованном в социальных сетях, подлинность которого подтвердили в пресс-службе КП "Киевпасстранс".

Также в "Киевпасстрансе" сообщили, что выплаты зарплаты ожидаются "сегодня-завтра" и все таки надеются, что забастовки не дойдет, а задержку выплат заработной платы объясняют "техническими сложностями в пересчете финансирования со стороны распорядителей средств".

Кроме того, в компании говорят, что вовремя предоставили ответственным органам всю необходимую отчетность для своевременной выплаты заработной платы работникам.

Напомним, билеты на замещенные МАУ рейсы по временно отмененным направлениям компании Lufthansa в Женеву продают по шокирующим ценам. Стоимость рейса - от 25 тысяч гривен за эконом.

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Как известно, немецкая авиакомпания Lufthansa приостановила все рейсы в Киев и из Киева с 21 по 28 февраля. На фоне этого, авиакомпания МАУ добавит количество рейсов на международных направлениях. Это связано с временным прекращением иностранных перевозчиков рейсов в Украину, сообщил президент авиакомпании МАУ Евгения Дыхне.

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