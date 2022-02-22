МАУ резко повысили цены на авиабилеты

МАУ взвинтило цены на авиабилеты / Reuters

Билеты на замещенные МАУ рейсы по временно отмененным направлениям компании Lufthansa в Женеву продают по шокирующим ценам, которые удивили пользователей соцсетей.

Как свидетельствует информация в Телеграм-канале avianews.com, стоимость билета составляет от 19, 793 грн.

"Еще вчера президент МАУ прогнозировал, что цены особо повышаться не будут. Цена на ближайший доступный рейс Киев-Женева, в одну сторону", — сказано в сообщении.

Стоимость рейса - от 25 тысяч гривен за эконом.

По таким ценам билеты якобы продает МАУ

Как известно, на выходных отменили рейсы Lufthansa в Украину. Поэтому Министерство инфраструктуры попросило украинские авиакомпании запустить дополнительные рейсы по маршрутам немецкого перевозчика. Таким образом отмененные рейсы Lufthansa пришлось выполнять МАУ. Однако на тот момент руководство компании заверило, что не видит оснований для роста цен на билеты для пассажиров.

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"МАУ начинает продажу билетов на Мюнхен и Женеву для обеспечения авиасообщения, которое временно не может выполнять Lufthansa Group. Кроме этого МАУ увеличивает емкость воздушных судов по данным маршрутам", - рассказали в авиакомпании.

Такие цены зафиксировали в соцсетях

Воздушное пространство с Украиной

Немецкая авиакомпания Lufthansa приостановила все рейсы в Киев и из Киева с 21 по 28 февраля.

На фоне этого, авиакомпания МАУ добавит количество рейсов на международных направлениях. Это связано с временным прекращением иностранных перевозчиков рейсов в Украину, сообщил президент авиакомпании МАУ Евгения Дыхне.

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