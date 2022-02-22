УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

МАУ резко повысили цены на авиабилеты

22 февраля 2022, 19:45
Прослушать новость
Остановить

Высокая стоимость билетов замечена по временно отмененным направлениям.

Боинг, МАУ
МАУ взвинтило цены на авиабилеты / Reuters

Билеты на замещенные МАУ рейсы по временно отмененным направлениям компании Lufthansa в Женеву продают по шокирующим ценам, которые удивили пользователей соцсетей.

Как свидетельствует информация в Телеграм-канале avianews.com, стоимость билета составляет от 19, 793 грн.

"Еще вчера президент МАУ прогнозировал, что цены особо повышаться не будут. Цена на ближайший доступный рейс Киев-Женева, в одну сторону", — сказано в сообщении.

Стоимость рейса - от 25 тысяч гривен за эконом.

По таким ценам билеты якобы продает МАУ

Как известно, на выходных отменили рейсы Lufthansa в Украину. Поэтому Министерство инфраструктуры попросило украинские авиакомпании запустить дополнительные рейсы по маршрутам немецкого перевозчика. Таким образом отмененные рейсы Lufthansa пришлось выполнять МАУ. Однако на тот момент руководство компании заверило, что не видит оснований для роста цен на билеты для пассажиров.

Реклама

"МАУ начинает продажу билетов на Мюнхен и Женеву для обеспечения авиасообщения, которое временно не может выполнять Lufthansa Group. Кроме этого МАУ увеличивает емкость воздушных судов по данным маршрутам", - рассказали в авиакомпании.

Такие цены зафиксировали в соцсетях

Воздушное пространство с Украиной

Немецкая авиакомпания Lufthansa приостановила все рейсы в Киев и из Киева с 21 по 28 февраля.

На фоне этого, авиакомпания МАУ добавит количество рейсов на международных направлениях. Это связано с временным прекращением иностранных перевозчиков рейсов в Украину, сообщил президент авиакомпании МАУ Евгения Дыхне.

Читайте также:

viber
МАУ авиарейсы цены на билеты вторжение России
Сейчас вы просматриваете новость «МАУ резко повысили цены на авиабилеты». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
7 несравненных вещей, о покупке которых вы никогда не пожалеете7 несравненных вещей, о покупке которых вы никогда не пожалеете Без предупреждения и согласия: с карт ПриватБанка начали исчезать деньгиБез предупреждения и согласия: с карт ПриватБанка начали исчезать деньги Резкое подорожание водки и вина: украинцам рассказали о новом росте ценРезкое подорожание водки и вина: украинцам рассказали о новом росте цен Кто поддержал Путина и признал "ЛДНР"Кто поддержал Путина и признал "ЛДНР" "Танки, очень много": очевидцы рассказали о колонне техники в Донецке"Танки, очень много": очевидцы рассказали о колонне техники в Донецке

Последние новости

20:37

Путин будет наказывать за сравнение его с Гитлером - Дума проголосовала за штрафы и арест

20:37

Невероятная денежная удача и достаток круглый год: три знака зодиака станут богаче в год ТиграВидео

20:09

Обострение на Донбассе: Укрзализныця меняет график движения поездов

19:55

Евросоюз ввел сокрушительные санкции против России из-за "ЛДНР"Видео

19:53

МИД РФ срочно эвакуирует персонал своего посольства из КиеваВидео

Реклама
19:51

Признание границ "ЛДНР" и ультиматум по Крыму и НАТО: главные заявления Путина на пресс-конференции

19:50

Цель "ЛДНР" – весь Донбасс: Путин и Россия признали их "Конституции"

19:45

МАУ резко повысили цены на авиабилетыВидео

19:34

Границы "ЛДНР" пересмотрят: у Лаврова сделали заявление по Донбассу

19:25

Путин получил право использовать войска России на Донбассе

19:19

Ультиматумы Путина: Украина должна признать Крым и отказаться от вступления в НАТО

19:15

Путин хочет повести Украину по пути Грузиимнение

19:02

"Мы же предупреждали РФ": США поддержали остановку сертификации СП2 и заявили о "собственных мерах"

19:01

Спорные вопросы по "границах" "ДНР" и "ЛНР" будут разрешены путем переговоров - ПутинВидео

19:01

Президент РФ потребовал от Украины разоружения

18:55

"Все буде добре для кожного з нас": Океан Эльзы дали импровизированный концерт под открытым небомВидео

18:49

"Сейчас самый опасный момент в сфере безопасности": Столтенберг о ситуации вокруг УкраиныВидео

18:42

Россия официально выходит из Минских соглашенийВидео

18:28

"Это страшно и пахнет объявлением войны всему миру": Ахеджакова прокомментировала политику РФВидео

18:07

Счастливые события, исполнение желаний и успех в делах и любви: названы везунчики марта по гороскопуВидео

Реклама
18:03

Байден выступит со срочным обращением к Украине после признания Путиным "ЛДНР"Видео

17:56

"С уважением и пониманием": Беларусь отреагировала на признание "ЛНР" и "ДНР"Видео

17:52

Астролог озвучила разрушительный сценарий для Украины после признания Путиным "ЛДНР"Видео

17:34

Разрыв отношений - это не объявление войнымнение

17:33

"Отдавать свои земли сумасшедшему мы не будем": Роман Зозуля передал Путину "пламенный привет"

17:23

Вербное воскресенье 2022: дата, традиции и запреты дня

17:21

"Убийцам не место на конкурсе": украинцы требуют отстранить Россию от участия в Евровидении-2022

16:58

Разрыв дипотношений Украины с Россией - что это значитВидео

16:44

Евросоюз подготовил жесткие санкции против 350 депутатов Госдумы РФ

16:40

Ситуация резко изменилась: доллар в Украине преодолел отметку 29 гривенВидео

16:39

Атака РФ и бездействие в ООН: Украина готовит контрудар из-за нарушения "Будапешта"

16:33

"Россия создала Украину": посольство США потроллило ПутинаВидео

16:28

Путин признался, планирует ли расширить РФ до границ Российской империиВидео

16:28

Цена на газ в Европе по 2000 евро: РФ разразилась угрозой из-за остановки СП-2

16:15

Зеленский провел переговоры с ЭрдоганомВидео

16:10

Как заставить орхидею цвести пышно и долго: готовим дешевую чудо-подкормку домаВидео

15:54

"Молочка" сильно подорожает: эксперты объяснили, почему правительство не сможет сдержать рост ценВидео

15:17

"Этот человек совершенно безумен": премьер Нидерландов жестко высказался в адрес Путина

15:14

Цены на мебель в Украине резко пошли вверх

15:12

Позволяют отслеживать армию РФ на границе: киевские IT-шники создали интерактивную картуВидео

Реклама
15:09

"Большая стройка" взялась за курортные маршруты Николаевской области

14:57

"Госпереворот" в Украине и диалог с Киевом: Путин разразился заявлением по "ЛДНР"

14:52

Британия сокрушила Россию жесткими санкциями за признание "ЛДНР"Видео

14:51

Теперь официально: известно имя представителя Украины на Евровидении-2022 в ТуринеВидео

14:40

Пора выходить из логики РФ: не существует отдельных проблем Крыма и Донбассамнение

14:35

Путин хочет цинично продавить Западмнение

14:25

Солнце пригреет уже по-весеннему, но дожди испортят все: зима в Украине закончится не по календарю

14:15

Россия полностью признала "ЛДНР": Совфед ратифицировал соглашенияВидео

14:12

Признание РФ независимости "ЛДНР": российские миллиардеры за сутки потеряли 8 млрд долларовВидео

13:59

РФ официально вышла из Минских соглашений: в Кремле заявили, что это больше не актуальноВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять