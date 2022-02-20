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Сразу три известные авиакомпании отменили полеты в Украину

20 февраля 2022, 20:00

Авиакомпания не будет летать в воздушном пространстве Украины до 27 февраля.

самолет,
Полеты в Украину / Reuters

Скандинавская авиакомпания SAS отменила еженедельный рейс Осло-Киев во вторник, 22 февраля, из-за ситуации с безопасностью.

Авиакомпания не будет летать в воздушном пространстве Украины до 27 февраля, а решение о рейсе 1 марта будет принято позже, добавил представитель SAS.

Кроме того, авиакомпании Austrian Airlines и Swiss объявили о приостановке большинства рейсов в Украину на фоне роста напряженности в регионе, пишет Reuters.

Austrian Airlines летает из Вены в Киев, Львов и Одессу. В пресс-службе авиакомпании сообщили, что останавливают рейсы в Киев и Одессу до конца февраля. Рейсы Вена-Львов авиакомпания продолжит в обычном режиме, отметили в пресс-службе.

Swiss приостановит полеты по своему единственному маршруту в Украину Киев-Цюрих с 21 по 28 февраля, рассказали в пресс-службе авиакомпании. В авиакомпании подчеркнули, что также отказались от использования воздушного пространства Украины для транзитных рейсов.

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Воздушное пространство с Украиной

Немецкая авиакомпания Lufthansa приостановила все рейсы в Киев и из Киева с 21 по 28 февраля.

На фоне этого, авиакомпания МАУ добавит количество рейсов на международных направлениях. Это связано с временным прекращением иностранных перевозчиков рейсов в Украину, сообщил президент авиакомпании МАУ Евгения Дыхне.

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