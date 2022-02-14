Закрытое небо над Украиной: компания SkyUp снова начала продавать билеты на свои рейсы

Скайап / Skyup.aero

Известный украинский авиаперевозчик SkyUp Airlines возобновил продажу билетов на собственные рейсы. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе на сайте компании.

Дело в том, что SkyUp Airlines ранее прекращала продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля нынешнего года из-за требований владельцев лайнеров (они же ‒ "лизингодатели"). Потому как страховые компании сообщили, что прекращают страхование лайнеров для полетов в украинском воздушном пространстве.

"Переговоры со страховщиками были сложными, и зарубежные партнеры продолжают регулярно оценивать собственные риски и вести мониторинг ситуации. Однако сейчас совместными усилиями с Министерством инфраструктуры Украины и правительством мы сумели добиться результатов — полеты в Украину остаются безопасными и защищенными", — заявил генеральный директор SkyUp Airlines Дмитрий Сероухов.

Читайте такжеНемецкая авиакомпания Lufthansa экстренно изменила график рейсов в Киев из-за угрозы нападения РФ

Реклама

Закрытое небо над Украиной:

Самолету авиакомпании SkyUp, который летел из Португалии в Киев, лизингодатель запретил влетать в воздушное пространство Украины. Воздушное судно с пассажирами приземлилось в Молдове, а пассажиров пришлось доставлять в Украину на автобусах.

С 14 по 19 февраля Украина официально рекомендовала авиакомпаниям не выполнять полеты над открытыми водами Черного моря из-за российских военных учений.

Как сообщил глава Украэроруха Андрей Ярмак, уже с завтрашнего дня, 14 февраля, авиакомпаниям рекомендуют не выполнять полеты в течение определенного промежутка времени над этой зоной и заранее планировать оптимальные маршруты с учетом текущей ситуации.

"Эта рекомендация не блокирует в целом полеты над Черным морем, воздушное пространство над территорией Украины открыто и доступно для полетов", - отметил Ярмак.



