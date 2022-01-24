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Международные авиакомпании стали массово менять график полетов в Киев

24 января 2022, 19:17

Официальных комментариев от авиаперевозчиков пока нет.

Самолет
Авиакомпании отказываются оставлять самолеты в Киеве / Reuters

Из-за возможного вторжения России в Украину швейцарская авиакомпания Swiss, австрийская Austrian Airlines и нидерландская KLM отказались от ночных стоянок в Киеве.

Как сообщает avianews, эти три авиаперевозчика изменили свой график полетов 23 января.

23 января Austrian Airlines выполнила по расписанию вечерний рейс OS 667 Вена-Киев. Однако вместо ночной стоянки в аэропорту Борисполь самолет сразу вернулся обратно в Австрию специальным рейсом OS 1402, хотя утром авиалайнер должен был доставить пассажиров из Киева в Вену регулярным рейсом OS 668. А авиация отменила этот перелет.

Также Swiss 23 января отказалась от вечернего вылета рейса LX 2290 из Цюриха в Киев. А авиакомпания отправила самолет в Киев специальным рейсом LX7390 утром, 24 января, чтобы забрать пассажиров и сразу вернуться назад.

Рейсы KLM с номером KL 1387 из Амстердама в Киев отменяются с 22 января. Они предполагали ночную стоянку в Украине с утренним вылетом назад.

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При этом официальных комментариев от авиаперевозчиков пока нет.

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Перенос рейсов из-за угрозы вторжения России

Отметим, накануне немецкая авиакомпания Lufthansa изменила график своих рейсов в Киев из-за угрозы возможного нападения России на Украину.

"В связи с политической ситуацией экипаж Lufthansa не может оставаться в Украине на ночь", - сообщили пассажирам в авиакомпании.

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