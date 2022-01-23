Немецкая авиакомпания Lufthansa экстренно изменила график рейсов в Киев из-за угрозы нападения РФ

Lufthansa / Reuters

Немецкая авиакомпания Lufthansa изменила график своих рейсов в Киев из-за угрозы возможного нападения России на Украину.

Об этом сообщила в Facebook экс-нардеп Виктория Войцицкая, которая не смогла вылететь из Мюнхена запланированным вечерним рейсом.

"В связи с политической ситуацией экипаж Lufthansa не может оставаться в Украине на ночь" - только-что нам объяснили причину переноса рейса с 21:00 вчера на 06:00 сегодня", - написала она.

В комментариях Войцицкая отметила, что в самолете еще раз повторили, что компания не может оставлять самолет на ночь в Украине из-за политического напряжения.

"И это не паника, а констатация новых реалий", - добавила она.

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Угроза военного вторжения России в Украину

В Администрации Байдена ранее объявили о том, что американская разведка указала на возможный план России по созданию провокации на Донбассе за несколько недель до военной операции против Украины. Предположительный сценарий может включать атаку на боевиков "ЛДНР" "под чужим флагом" с целью использования ситуации для наступления на украинское государство.

Журналисты CNN со ссылкой на Министерство обороны Украины опубликовали сведения о том, что Россия сосредоточила у украинских границ уже более 127 тысяч войск. В ведомстве не исключают варианта нанесения россиянами ракетных ударов по объектам стратегической значимости.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков утверждает, что Россия стянула войска в приграничные с Украиной районы из-за сложной обстановки в регионе и действий НАТО. В Кремле назвали маневры войск "мерами предосторожности".

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