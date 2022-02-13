Украина просит авиакомпании не летать над открытыми водами Черного моря с 14 февраля

Самолет / pixabay

С 14 по 19 февраля Украина официально рекомендует авиакомпаниям не выполнять полеты над открытыми водами Черного моря из-за российских учений.

Как сообщил глава Украэроруха Андрей Ярмак, уже с завтрашнего дня, 14 февраля, авиакомпаниям рекомендуют не выполнять полеты в течение определенного промежутка времени над этой зоной и заранее планировать оптимальные маршруты с учетом текущей ситуации.

"Эта рекомендация не блокирует в целом полеты над Черным морем, воздушное пространство над территорией Украины открыто и доступно для полетов", - отметил Ярмак.

Россия опубликовала в NOTAM сообщение об опасности

Россия объявила временно опасной зоной часть воздушного пространства над Черным морем - с 14 по 19 февраля из-за собственных учений. А ответственность за воздушное движение в пространстве над открытым морем лежит на Украине, поскольку Украина единственное международно признанное государство, которое обслуживает воздушное движение в пределах Симферополя и публикует по этому поводу аэронавигационную информацию. Публикации РФ по этой зоне после оккупации Крыма являются нарушением закона.

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Закрытое небо с Украиной

Ранее советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что ограничивать воздушное пространство над Украиной из-за угрозы вторжения России пока не намерены.

"Украина не видит смысла в закрытии воздушного пространства. Это нонсенс. И, на мой взгляд, это чем-то напоминает частичную блокаду", - сказал Подоляк.

Эту информацию подтвердили и в Министерстве инфраструктуры Украины.

Напомним, ранее самолету авиакомпании SkyUp, который летел из Португалии в Киев, лизингодатель запретил влетать в воздушное пространство Украины. Воздушное судно с пассажирами приземлилось в Молдове, а пассажиры будут доставлены в Украину на автобусах.

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