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Самолету SkyUp запретили лететь в Украину: пассажиров высадили в Молдове

13 февраля 2022, 12:49
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В компании и МИД Украины прокомментировали ситуацию.

SkyUp, самолет
Самолету SkyUp запретили лететь в Украину / УНИАН

Самолету авиакомпании SkyUp, который летел из Португалии в Киев, лизингодатель запретил влетать в воздушное пространство Украины.

Воздушное судно с пассажирами приземлилось в Молдове, сообщили в компании SkyUp.

12 февраля самолет летел из Мадейры в Борисполь, однако он был вынужден совершить посадку в Кишиневе.

"Лизингодатель, резидент Ирландии, сообщил авиакомпанию о немедленном запрете на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины", — говорится в сообщении.

На борту самолета было 175 пассажиров. Авиакомпания вместе с Посольством Украины в Молдове обеспечит возвращение пассажиров домой.

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Пассажиров доставят в Украину

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что консулы находятся в аэропорту вместе с гражданами, взаимодействуют с авиатранспортными органами Молдовы и поддерживают связь с представителями авиакомпании.

Читайте такжеСамолет Украины Мрия поразил иностранцев: увидеть крупнейший в мире лайнер прибыли жители 5 стран"Для пассажиров организовано питание. Сейчас готовится доставка украинцев в Киев наземным транспортом. Для этого в Кишенев уже прибыли четыре автобуса. В течение часа они отправятся в Украину. Держим ситуацию на особом контроле", - сообщил спикер МИД Олег Николенко на своей страничке в Facebook.

Тем временем в аэропорту Борисполь сообщили, что по состоянию на утро 13 февраля не владеют информацией о том, прекратит ли свое действие страховое покрытие для любых воздушных суден в Украине и над Украиной.

Угроза вторжения России в Украину

Ранее спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду, 16 февраля. Такую информацию обнародовало издание Spiegel со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных.

В МИД России отреагировали на новости об угрозе вторжения в Украину - там заявили, что они являются "дискредитацией требований Москвы" по так называемым "гарантиям безопасности".

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Автор: Сергей Кущ
viber
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