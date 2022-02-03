Военная помощь от США: в Украину прибыл уже седьмой самолет с боеприпасами

В Украину прибыл седьмой самолет с боеприпасами от США / twitter.com/oleksiireznikov

Соединенные Штаты Америки предоставили Украине 85 тонн боеприпасов для гранатометов. Это уже седьмой самолет за последние несколько недель.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

"Седьмая "птичка" приземлилась в Борисполе. На этот раз - 85 тонн боеприпасов для гранатометов. Отличные новости, и самое важное - это не конец! Дальше будет", - написал Резников.

Военная помощь от США

Шестая партия военной помощи от Соединенных Штатов Америки прибыла в Украину во вторник, 1 февраля.

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США будут увеличивать военную помощь Украине на фоне российской агрессии, которая вызывает беспокойство в Вашингтоне. В частности, ранее в Украину доставили партию противотанковых ракет Javelins.

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