Военная помощь от США: в Украину прибыл уже седьмой самолет с боеприпасами

США продолжают поддерживать Украину на фоне сообщений о вторжения России.
Соединенные Штаты Америки предоставили Украине 85 тонн боеприпасов для гранатометов. Это уже седьмой самолет за последние несколько недель.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.
"Седьмая "птичка" приземлилась в Борисполе. На этот раз - 85 тонн боеприпасов для гранатометов. Отличные новости, и самое важное - это не конец! Дальше будет", - написал Резников.
Военная помощь от США
Шестая партия военной помощи от Соединенных Штатов Америки прибыла в Украину во вторник, 1 февраля.
Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США будут увеличивать военную помощь Украине на фоне российской агрессии, которая вызывает беспокойство в Вашингтоне. В частности, ранее в Украину доставили партию противотанковых ракет Javelins.
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Автор: Сергей Кущ