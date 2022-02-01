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Шестая "птица" : в Украину прибыли 84 тонны боеприпасов из США

1 февраля 2022, 13:35
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Еще одну партию военной помощи доставили менее чем через сутки после предыдущей.

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В Украину прибыли 84 тонны боевых патронов к стрелковому оружию из США / Facebook Алексей Резников

В Украину во вторник, 1 февраля, прибыла еще одна партия военной помощи от Соединенных Штатов Америки – уже шестая по счету.

В Киев доставили самолетом 84 тонны боеприпасов – боевых патронов к стрелковому оружию, сообщил в Facebook министр обороны Алексей Резников.

"В целом по состоянию на сегодня (1 февраля – ред.) в совокупности шести "птичек" мы получили около 500 тонн военной амуниции от наших друзей и партнеров – Соединенных Штатов Америки. И это тоже еще не конец", – отметил глава Минобороны Украины.

Напомним, что со времени доставки в Украину предыдущей партии военной помощи от США не прошло и суток. Пятая "птица" прибыла в международный аэропорт "Борисполь" вечером в понедельник, 31 января. Она также доставила 84 тонны боеприпасов различного калибра.

Это уже шестой самолет с военной помощью от США / Facebook Алексей Резников

Военная помощь от США

Напомним, представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США будут увеличивать военную помощь Украине на фоне российской агрессии, которая вызывает беспокойство в Вашингтоне. В частности, ранее в Украину доставили партию противотанковых ракет Javelins.

Отметим, ранее Литва передала военную помощь Вооруженным силам Украины. Украинские военные получили бронежилеты и баллистические пояса.

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