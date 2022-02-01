Шестая "птица" : в Украину прибыли 84 тонны боеприпасов из США

Еще одну партию военной помощи доставили менее чем через сутки после предыдущей.
В Украину во вторник, 1 февраля, прибыла еще одна партия военной помощи от Соединенных Штатов Америки – уже шестая по счету.
В Киев доставили самолетом 84 тонны боеприпасов – боевых патронов к стрелковому оружию, сообщил в Facebook министр обороны Алексей Резников.
"В целом по состоянию на сегодня (1 февраля – ред.) в совокупности шести "птичек" мы получили около 500 тонн военной амуниции от наших друзей и партнеров – Соединенных Штатов Америки. И это тоже еще не конец", – отметил глава Минобороны Украины.
Напомним, что со времени доставки в Украину предыдущей партии военной помощи от США не прошло и суток. Пятая "птица" прибыла в международный аэропорт "Борисполь" вечером в понедельник, 31 января. Она также доставила 84 тонны боеприпасов различного калибра.
Военная помощь от США
Напомним, представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США будут увеличивать военную помощь Украине на фоне российской агрессии, которая вызывает беспокойство в Вашингтоне. В частности, ранее в Украину доставили партию противотанковых ракет Javelins.
Отметим, ранее Литва передала военную помощь Вооруженным силам Украины. Украинские военные получили бронежилеты и баллистические пояса.
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