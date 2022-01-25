Ждем еще одну "птицу": в Украине анонсировали новую партию помощи от США

Военная помощь / Алексей Резников

Вечером, 25 января, в аэропорт Борисполь прибыл третий самолет с военной помощью от Соединенных Штатов Америки на фоне обострения агрессии России.

Как сообщил министра обороны Алексей Резников, уже в ближайшее время в Украину прибудет еще один американский самолет с военным грузом.

Как рассказал Резников, сегодня в Украину прибыла партия противотанковых ракет Javelins.

"Новый груз охранной помощи - пусковые установки и ракеты общим весом около 80 тонн. Вскоре ожидаем прибытия 4-го из большой стаи птиц. Благодаря нашему стратегическому партнеру", - заявил министр.

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Отметим, накануне Литва передала военную помощь Вооруженным силам Украины. Украинские военные получили бронежилеты и баллистические пояса.

Ранее в Польше пообещали помочь Украине в случае нападения России. Украина не хочет быть частью "русского мира", и другие государства должны ее в этом поддерживать, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Также он подчеркнул, что НАТО должно усилить политику сдерживания в Европе.

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