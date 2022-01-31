Пятая "птица" из США доставила в Украину боеприпасы из США

В Борисполь прибыл пятый самолет с военной помощью от США / Twitter

В аэропорт "Борисполь" вечером, 31 января, прибыл очередной американский самолет с военной помощью. Это уже пятый рейс, который успешно доставил различное вооружение для украинской армии, сообщил глава Минобороны Алексей Резников в Twitter.

Американский самолет, прибывший сегодня в международный аэропорт "Борисполь" доставил украинским военным тонны боеприпасов.

"Пятая птичка в Киеве! Еще 84 тонны боеприпасов разного калибра! В ближайшие дни ждем очередной груз оборонительного оружия от наших друзей из США", - заявил министр на своей странице в Twitter.

В то же время на брифинге в Пентагоне представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби подтвердил, что в ближайшие дни в Украину отправится очередной рейс с военной помощью.

Военная помощь от США

Ранее Главред писал о том, что в пятницу, 28 января, в Украину прибыла новая партия помощи от США - на сей раз специально Вооруженных сил Украины передали 81 тонну боеприпасов.

25 января в международный аэропорт Борисполь прибыла новая партия военной помощи от США для Вооруженных сил Украины. Как уточнила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, это техническая помощь.

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