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Четвертая партия помощи от США: "птица" доставила в Украину боеприпасы

28 января 2022, 20:27

На этот раз четвертая "птица" доставила в Украину 81 тонну боеприпасов различного калибра.

В Украину прибыла четвертая партия военной помощи от США / twitter.com/oleksiireznikov

В пятницу, 28 января, в Украину прибыла новая партия помощи от США - на сей раз специально Вооруженных сил Украины передали 81 тонну боеприпасов, сообщил в Twitter глава Минобороны Алексей Резников.

"На этот раз четвертая "птица" доставила в Украину 81 тонну боеприпасов различного калибра. На следующей неделе мы ждем очередные самолеты из США с военно-технической помощью для укрепления обороноспособности Украины", - написал министр.

Как сообщал Главред, 25 января в международный аэропорт Борисполь прибыла новая партия военной помощи от США для Вооруженных сил Украины. Как уточнила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, это техническая помощь.

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