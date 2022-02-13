В ЕС не запрещали полеты над Украиной: в Офисе президента обратились к украинцам

Авиасообщение с Украиной / pixabay, ОП

Заместителя главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) не давало рекомендации ограничить полеты над Украиной.

По его словам, воздушное пространство страны остается открытым.

"Небо над Украиной открыто, власть не принимала никаких решений по закрытию воздушного пространства. EASA также не давало рекомендаций ограничить полеты в воздушном пространстве Украины", - написал в Facebook Тимошенко.

Замглавы Офиса президента подчеркнул, что руководство страны пользуется фактами, а не предположениями. По его словам, большинство авиакомпаний продолжают полеты в воздушном пространстве Украины без ограничений.

"Украина готова поддержать авиаперевозчиков, в ближайшее время будут инициированы необходимые правительственные решения. Также продолжим работу с международными партнерами", - добавил Тимошенко.

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Закрытое небо с Украиной

Ранее советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что ограничивать воздушное пространство над Украиной из-за угрозы вторжения России пока не намерены.

"Украина не видит смысла в закрытии воздушного пространства. Это нонсенс. И, на мой взгляд, это чем-то напоминает частичную блокаду", - сказал Подоляк.

Эту информацию подтвердили и в Министерстве инфраструктуры Украины.

Напомним, ранее самолету авиакомпании SkyUp, который летел из Португалии в Киев, лизингодатель запретил влетать в воздушное пространство Украины. Воздушное судно с пассажирами приземлилось в Молдове, а пассажиры будут доставлены в Украину на автобусах.

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