"Это нонсенс": в ОП и Мининфраструктуры опровергли слухи о закрытии воздушного пространства Украины

В ОП и Мининфраструктуры опровергли слухи о закрытии воздушного пространства Украины / УНИАН

Закрывать украинское небо из-за угрозы вторжения России не планируют. Закрытие авиапространства является суверенным правом Украины

Об этом в воскресенье 13 февраля заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, а такое предположение он назвал "нонсенсом", пишет The Guardian.

"Украина не видит смысла в закрытии воздушного пространства. Это нонсенс. И, на мой взгляд, это чем-то напоминает частичную блокаду", - сказал Подоляк.

"Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности"

Министерство инфраструктуры Украины также заявило, что небо над Украиной остается открытым.

"Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Закрытие авиапространства является суверенным правом Украины, соответствующее решение не принималось", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее самолету авиакомпании SkyUp, который летел из Португалии в Киев, лизингодатель запретил влетать в воздушное пространство Украины. Воздушное судно с пассажирами приземлилось в Молдове, а пассажиры будут доставлены в Украину на автобусах.

Отметим, что ранее спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду, 16 февраля. Такую информацию обнародовало издание Spiegel со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных.

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