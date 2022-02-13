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Высокий риск нападения на Украину: Блинкен сказал, что должен сделать Путин

13 февраля 2022, 13:29

Госсекретарь США подчеркнул, что завершение кризиса все еще возможно, и для этого президент РФ должен пойти на деэскалацию.

Энтони Блинкен
Высокий риск нападения на Украину: Блинкен сказал, что должен сделать Путин / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен в очередной раз подчеркнул, что риск вторжения РФ в Украину остается достаточно высоким, вместе с тем все еще возможно дипломатическое решение конфликта – для этого Москва должна пойти на деэскалацию.

Как сообщает Reuters, в последние дни все чаще звучат предупреждения США о том, что стягивание Россией более 100 тысяч военных на границы с Украиной может означать подготовку к вторжению. Москва же продолжает отрицать, что планирует напасть на Украину, а заявления западных спецслужб называет не иначе как "истерией", в то же время продолжает наращивание войск.

Учитывая сложившуюся ситуацию, Блинкен подчеркнул, что завершение кризиса все еще возможно, и для этого президент РФ Владимир Путин должен пойти на деэскалацию.

"Дипломатический путь остается открытым. Путь для Москвы, чтобы показать, что она хочет идти по этому пути, прост. Она должна пойти на деэскалацию, а не усугублять ситуацию дальше. Мы приказали уехать большинству американцев, все еще находящихся в посольстве США в Киеве. Риск российских военных действий достаточно высок", - сказал Блинкен.

Отметим, в ходе телефонного розговора с Путиным Байден предупредил Россию о последствиях такого агрессивного шага. По словам главы Белого дома, российское вторжение в Украину принесет лишь страдания и ослабит авторитет России. Также американский президент пригрозил Кремлю быстрыми и серьезными санкциями.

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Угроза вторжения России в Украину

Президент США Джо Байден поделился своими догадками по поводу вероятного вторжения России в Украину с другими лидерами НАТО и ЕС. США считают, что Владимир Путин решил атаковать Украину в ближайшие несколько дней. Соответствующее обращение американского президента к союзникам последовало за совещанием оперативного штаба в Белом доме, сообщает The Guardian.

Спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду, 16 февраля. Такую информацию обнародовало издание Spiegel со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных.

В МИД России отреагировали на новости об угрозе вторжения в Украину - там заявили, что они являются "дискредитацией требований Москвы" по так называемым "гарантиям безопасности".

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