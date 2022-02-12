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Блинкен созвонился с Лавровым: Москва обвинила Вашингтон в "подстрекательстве"

12 февраля 2022, 14:54
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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США и их союзники развернули "пропагандистскую кампанию" о российской агрессии против Украины.

Блинкен, Лавров
Блинкен и Лавров провели телефонный разговор / Фото Reuters

В субботу, 12 февраля, госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как сообщил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, разговор состоялся по американской инициативе, пишут Известия.

В разговоре с Блинкеном Лавров заявил, что США и их союзники развернули "пропагандистскую кампанию" о российской агрессии против Украины. Лавров уверен, что эти действия "преследуют провокационные цели, поощряя власти в Киеве к саботажу Минских соглашений и пагубным попыткам силового решения проблемы Донбасса".

Кроме того, глава российского МИД поднял тему гарантий безопасности. По его словам, Вашингтон и Брюссель проигнорировали ключевые для РФ положения, прежде всего о нерасширении НАТО и о неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских границ.

Возможное вторжение России в Украину

Издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти в ближайшую среду, 16 февраля.

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Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан также заявил, что Российская Федерация может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпийских игр в Пекине — нападение может произойти до 20 февраля.

Салливан предположил, что, вероятнее всего, Россия начнет с воздушных бомбардировок и ракетных атак. Он утверждает, что операция России против Украины может предусматривать захват ряда крупных городов, в том числе Киева.

Президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами стран ЕС и НАТО также назвал предполагаемой датой вторжения России в Украину 16 февраля.

С позицией президента США не согласился Брюссель и Лондон. Как пишет Politico, представитель Великобритании сказал, что у них "иная интерпретация" разведданных на 16 февраля и, в общем, в Европе "другая картина" происходящего.

Два дипломата из ЕС высказали еще более скептическую позицию. Один из них заявил, что в Европе "отказываются такое покупать".

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