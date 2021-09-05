"Кисель" из медуз и безлюдные пляжи: в Сети показали видео бархатного сезона в Кирилловке

Из-за меняющегося климата стоит привыкать к медузам – они у нас надолго, говорят эксперты.
Многие отдыхающие понадеялись, что осенью на Азовском море станет меньше медуз и можно будет нормально купаться. Но опубликованные на днях кадры из Кирилловки показывают привычную картину.
"Кто мечтал о безлюдном пляже? Федотова коса. 3 сентября 2021", – сообщил Facebook-паблик "Любимая Кириллова" и обнародовал видео, на котором вся береговая линия моря усеяна медузами, которые расположены плотно друг к другу.
Правда, многие сомневаются в том, что кадры на самом деле из Кирилловки, утверждая, что в месте их отдыха с медузами все нормально. В то же время, не стоит забывать, что концентрация медуз непостоянна и зависит от направления ветра и течений, отметили другие.
Азовское море страдает от нашествия медуз: главное
- Нашествие медуз в 2021 году зафиксировали в июле на пляжах Бердянска.
- Впоследствии нашествие животных накрыло берега Кирилловки и Лазурного. В этом году их настолько много, что их собирают по всему берегу и вывозят тачкам.
- Из-за меняющегося климата стоит привыкать к медузам – они у нас надолго, говорят эксперты.
Автор: Денис Пономаренко