"Кисель" из медуз и безлюдные пляжи: в Сети показали видео бархатного сезона в Кирилловке

"Кисельный берег" из-за медуз в Кирилловке / Скриншот

Многие отдыхающие понадеялись, что осенью на Азовском море станет меньше медуз и можно будет нормально купаться. Но опубликованные на днях кадры из Кирилловки показывают привычную картину.

"Кто мечтал о безлюдном пляже? Федотова коса. 3 сентября 2021", – сообщил Facebook-паблик "Любимая Кириллова" и обнародовал видео, на котором вся береговая линия моря усеяна медузами, которые расположены плотно друг к другу.

Правда, многие сомневаются в том, что кадры на самом деле из Кирилловки, утверждая, что в месте их отдыха с медузами все нормально. В то же время, не стоит забывать, что концентрация медуз непостоянна и зависит от направления ветра и течений, отметили другие.

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