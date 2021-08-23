"Медузные бомбочки": туристы в Кирилловке устроили жестокое развлечение

Бой медузами в Кирилловке / Скриншот

На популярном украинском курорте Кирилловка туристы, которым не дает покоя огромное количество медуз, придумали с ними новое развлечение. Двое парней, стоя по пояс в Азовском море, устроили "медузные бомбочки".

Очевидцы сняли такое "развлечение" на видео и опубликовали в соцсетях. На ролике слышно, что мужчины бросали морских обитателей, будто мяч. Другие отдыхающие с берега восклицают: "Ого".

"Не можешь решить проблему – меняй свое отношение к ней. Этим принципом руководствовались, похоже, и курортники в Кирилловке. Вместо того чтобы расстроиться из-за количества медуз и думать о том, какие болезненные и неприятные их ожоги, двое парней устроили бой медузами", – говорится в сообщении.

Впрочем, в социальных сетях поступок туристов оценили не все. Мало того, что мужчины причиняли вред медузам, они рисковали своим же здоровьем, так как слизь медузы могла попасть в глаза. Сами туристы, как можно заметить на видео, не особо беспокоились о морских жителях и своей безопасности.

Азовское море страдает от нашествия медуз: главное