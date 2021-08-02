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Не медузы и не комары: на украинский курорт налетела новая напасть

2 августа 2021, 17:10

Пауки настолько большие, что просто везде - на потолке, стенах и полу.

Огромные пауки атакуют украинских туристов / pixabay

Украинские туристы, которые в этом году решили отдохнуть в поселке Кирилловка, начали жаловаться на нашествие пауков.

Эксперты же говорят, что они не кусаются и не опасны для человека, а такое их количество - типичное явление для этого региона.

Пауки настолько большие, что просто везде - на потолке, стенах и полу.

Кроме всего прочего, на курорты вернулись морские блохи, и по словам туристов, в воде невозможно находится и купаться.

Также туристов атакуют огромные комары, а пауки невероятно больших размеров находятся практически в каждом курортном номере.

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Кроме того, еще на одном курорте в Бердянске Запорожской области вместо медуз к побережью залива прибило тонны морских водорослей.

Кучи нитчатки лежат на побережье, а работники пляжей сгребают их бульдозером.

Арендаторы пляжей стали решать эту проблему.

Так, например, арендаторы 3-го городского пляжа, к которому прибивает огромное количество морских водорослей, которые портят отдых туристам, чистят береговую линию бульдозером.

Как ранее сообщал Главред, в курортном Бердянске Запорожской области, который привлекает туристов теплым Азовским морем, отдыхающие жалуются на неудобства при купании на пляжах.Туристами не дают покоя морские блохи.

А в Киеве в Русановском заливе Днепра вода приобрела странный вид и цвет. Соответствующие кадры публикуют очевидцы в соцсетях.

На записи видно, что чистый речной поток смешивается с мутной глинистой массой.

Бердянск Кирилловка
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