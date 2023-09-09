Кисти и глаза нет, но для войны годен: в Сумской области разгорелся жесткий скандал

В Сумской области ВЛК признала ограниченно годным ко службе мужчину, который с детства имеет инвалидность 2 группы.

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В Сумской области пытаются отправить на войну мужчину без глаза и кисти / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook/Sasha Denisenko

В Сумской области на войну пытаются отправить местного жителя, который имеет инвалидность с самого детства. У него нет кисти и глаза. Однако во время прохождения ВЛК его признали ограниченно годным ко службе. Подробности истории Александра Денисенко из Шостки рассказал блогер Павел Поламарчук на своей странице в Facebook.

Александра вызвали в военкомат, куда он пришел со всеми необходимыми документами и справками, подтверждающими его инвалидность 2 группы. Однако Сумской областной ТЦК и СП "давлением и введением в заблуждение" отправил мужчину на ВЛК. Стоит отметить, что согласно законодательству, Александру должны были предоставить отсрочку и не мобилизовать.

"Военкомы ему сказали: "Мы не будем смотреть на твои справки, они сейчас ничего не значат" и "пойдешь в армию, у тебя будет легкая работа"... Друзья, это ад", - рассказал блогер. видео дня

После решения ВЛК Александр впал в полное отчаяние.

"Инвалид 2 группы с детства, лицо с инвалидностью, без кисти (анатомическая культя) и с анатомическим повреждением глаза, с генетическими недостатками, со всей реальной документацией, внесенной в базы МСЭК и реестры - вопреки абзацу четвертому 23 статьи закона о мобилизации и мобилизационной подготовке, вместо предоставления законной отсрочки - будет мобилизован", - написал блогер.

Мобилизация в Украине

Как сообщал Главред, в Украине расширили перечень военнообязанных, которые смогут получить отсрочку. Изменены критерии определения критически важных предприятий и работников, которых можно забронировать и предоставить им отсрочку от мобилизации.

Также ранее сообщалось, что Раде предлагают разрешить мужчинам отказываться от мобилизации. Нардеп предлагает мобилизовать только "мотивированных патриотов", а граждан, которые не желают воевать – привлекать к работе на экономику.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский недавно заговорил об усилении мобилизации. Военное командование просит, чтобы им предоставили возможность мобилизовать больше людей. Однако Зеленский отметил, что об этом пока рано говорить.

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