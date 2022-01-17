Кличко заявил о болезни: мэр Киева во второй раз подхватил COVID-19

Виталий Кличко во второй раз заболел коронавирусом / Facebook

Мэр Киева Виталий Кличкозаболел коронавирусом. По его словам, он уже второй раз подхватил COVID-19.

Как написал столичный градоначальник в Telegram, он надеется на легкое течение болезни.

"Получил положительный результат теста на COVID-19. Заболел уже вторично. Поскольку вакцинирован, надеюсь на несложное течение болезни. Самоизолировался, лечусь и работаю из дома", — написал городской голова.

"Пожалуйста, берегите себя! Ибо вирус агрессивен и распространяется быстро. Будьте осторожны, если общаетесь с большим количеством людей или посещаете публичные места. Соблюдайте правила!" - добавил Кличко.

Напомним, врач и советник мэра Львова по медицинским вопросам Тарас Жиравецкий заявил, что от повторного заражения COVID-19 нет стопроцентной защиты, тем более когда появляются все новые штаммы этого вируса. Вакцины тоже не дают гарантий, но есть рекомендации, которые понадобятся повторно заболевшим COVID-19.

Читайте также: