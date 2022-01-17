Кличко заявил о болезни: мэр Киева во второй раз подхватил COVID-19

Столичный градоначальник рассказал, что получил положительный результат теста на COVID-19 и надеется на легкое течение коронавирусной болезни.
Мэр Киева Виталий Кличкозаболел коронавирусом. По его словам, он уже второй раз подхватил COVID-19.
Как написал столичный градоначальник в Telegram, он надеется на легкое течение болезни.
"Получил положительный результат теста на COVID-19. Заболел уже вторично. Поскольку вакцинирован, надеюсь на несложное течение болезни. Самоизолировался, лечусь и работаю из дома", — написал городской голова.
"Пожалуйста, берегите себя! Ибо вирус агрессивен и распространяется быстро. Будьте осторожны, если общаетесь с большим количеством людей или посещаете публичные места. Соблюдайте правила!" - добавил Кличко.
Напомним, врач и советник мэра Львова по медицинским вопросам Тарас Жиравецкий заявил, что от повторного заражения COVID-19 нет стопроцентной защиты, тем более когда появляются все новые штаммы этого вируса. Вакцины тоже не дают гарантий, но есть рекомендации, которые понадобятся повторно заболевшим COVID-19.
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