Когда Украина вступит в ЕС и что это даст: эксперт назвал сроки, но с оговоркой

Вступление Украины в ЕС возможно лет через десять, уверен политический аналитик Александр Кочетков.
В интервью Главреду он рассказал, что дальнейшая евроинтеграция Украины будет зависеть от развития военных действий, ведь фронт сейчас определяет абсолютно все.
Но украинцы слишком многого ожидают как от членства в НАТО, так и от членства в Евросоюзе, заметил Кочетков.
"Например, в первом случае мы думаем, что это гарантированная безопасность, потому что приедут войска НАТО и начнут воевать за нас. Но так не будет. Приведу один пример – в НАТО во время войны приняли решение о не поставках летальных видов оружия в Украину. То есть военный блок не поставляет оружие – он поставляет гуманитарную помощь, топливо, медикаменты, которые тоже нужны, но не оружие", - объяснил эксперт.
Также членство ни в НАТО, ни в ЕС не решает проблем безопасности для Украины, пока она сама не начнет их решать.
Евроинтеграция может быть лишь дополнительным инструментом, потому что кроме прав, которые она предоставляет, есть и обязанности.
А вот в случае сближения могут быть более конкретизированы планы вступления в НАТО - подгонка определенных стандартов и тому подобное.
"Относительно вступления в ЕС, скорее всего, будет объявлен план приема в какой-то перспективе, озвучены условия. То есть будет определенный бюрократический документ, который подчеркивает, что Украина будет в ЕС и НАТО", - добавил эксперт.
Скорее всего, в 2024 году Украина получит официальный статус страны-кандидата в члены ЕС, считает Кочетков. Однако в практическом смысле кандидатство в ЕС ничего пока не дает.
Кто такой Александр Кочетков
Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.
Вступление Украины в ЕС
8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляен, Киев выполнил 90% реформ, но не должен на этом останавливаться.
Для Украины это решение - "желтый", а не "зеленый свет" вступления в ЕС. Негативную роль в том, что Украина так и не получила четкого сигнала от Еврокомиссии, сыграл комиссар по вопросам соседства и расширения, венгр Оливер Варгеи.
Из-за выводов Варгеи относительно якобы не полного выполнения Украиной всех "7 пунктов" Еврокомиссия не решилась дать Киеву "зеленый свет".
И хотя в правительстве Орбана уже анонсировали, что будут блокировать начало переговоров на уровне Украина-ЕС, впрочем, решение Будапешта, похоже, не столь категорично. Еще в начале октября Reuters писал, что Брюссель готов "купить" лояльность Венгрии в обмен на ее "добро" относительно членства Украины в Евросоюзе. То есть речь идет лишь о "сумме", по которой Будапешт готов уступить.
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