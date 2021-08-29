Комаровский предупредил о самых опасных вещах для малыша в доме

Комаровский назвал вещи, которые нужно прятать от малыша / УНИАН

Известный доктор и педиатр Евгений Комаровский перечислил главные правила безопасного нахождения маленького ребенка в доме. В Instagram он назвал самые опасные вещи, которые нужно хорошенько спрятать, чтобы избежать ситуаций, опасных для здоровья и жизни малыша.

Вещи, которые нужно держать в недоступности от маленького ребенка:

Моющие средства - порошки, отбеливатели, средства для уборки квартиры, посуды, санузла и прочее.

Предметы и средства личной гигиены - кремы, шампуни, гели для душа, мыло, зубная паста и т. д.

Лекарства и витамины - аптечка должна быть надежно спрятана, дабы дети не решили поиграть в доктора.

Батарейки, монеты, пуговицы, бусинки и всякую другую мелочь - малыши все тянут в рот, а это крайне опасно.

Игрушки, которые не соответствуют возрасту - внимательно смотрите маркировку на упаковке детской игрушки.

Шнуры на жалюзи, любые другие веревки - ребенок может запутаться в них и травмироваться, не говоря уже об угрозе удушения.

Как сообщал Главред, ранее Комаровский заявил, что никаких специфических средств защиты детей от нового штамма COVID-19 Дельта нет. По его словам, дети, как и взрослые, нуждаются в проветривании помещений. При этом если есть малейшие сомнения в качестве вентиляции в помещениях, куда вы собираетесь идти с ребенком, лучше туда не ходить, посоветовал врач