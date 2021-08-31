Комаровский сделал важное предупреждение о дельта-штамме

Комаровский назвал отличия дельта-штамма / УНИАН

Штам коронавируса Дельта может передаваться точна также, как и другие его разновидности. Единственное отличие - вирусных частиц для заражения требуется уже намного меньше. Однако все меры предосторожности нужно использовать точно так же, как и ранее.

Специалист отметил, что вирус штамма Дельта способен передаваться через контактные поверхности от человека к человеку также, как и другие штаммы этого заболевания. Не следует зацикливаться на этом факте, но правила гигиены соблюдать нужно обязательно, чтобы снизить риск заражения, написал в Instagram известный врач Евгений Комаровский.

"Он передается с такой же активностью, как и коронавирус штамма альфа. Но его надо меньше. В начале пандемии этот путь рассматривался чуть ли не как самый главный, поэтому все мыли, стирали, а санитайзерам уделялось огромное внимание (помните, как много мы рассказывали о том, как открывать двери локтями, обрабатывать телефоны и ручки дверей?). Сейчас же стало ясно, что контактным путем получает вирус максимум 1% зараженных. Основной путь — аэрозольный", - объяснил Комаровский.

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Он добавил, что путь заражения через поверхности – далеко не единственный. И для того, чтобы таким образом передать вирус другому человеку, инфицированный должен сильно почихать или покашлять на поверхность.

"Я бы сегодня вообще не заморачивался возможностью заражения через поверхности. Ну это возможно только когда какой-то реальный супер распространитель начихал на что-то, а вы немедленно за это что-то схватились и тут же потерли себе глаз или начали облизывать то, на что он начихал. Других способов передачи я реально себе не представляю", - отметил медик.

Как сообщал Главред, ранее Комаровский заявил, что никаких специфических средств защиты детей от нового штамма COVID-19 Дельта нет. По его словам, дети, как и взрослые, нуждаются в проветривании помещений. При этом если есть малейшие сомнения в качестве вентиляции в помещениях, куда вы собираетесь идти с ребенком, лучше туда не ходить, посоветовал врач.