Конец эпидемии COVID-19: Комаровский дал неожиданный прогноз и назвал сроки

Евгений Комаровский / Скриншот

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский спрогнозировал сроки окончания эпидемии коронавируса в Украине.

По его словам, этого можно ожидать к концу 2022 года при условии массовой вакцинации людей, заявил он в эфире канала Украина 24.

Вместе с тем медик предупредил, что возможно появление нового штамма COVID-19, который потребует дополнительных прививок.

"По общим прикидкам, которые сейчас формируются, все больше и больше появляется надежд, что мы можем закончить к концу 2022 года, если все-таки будем прививаться. Это реалистичный сценарий", - сказал Комаровский.

Доктор добавил, что есть и пессимистичный сценарий – появится новый штамм, который потребует дополнительной массовой вакцинации.

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"Этого бы очень не хотелось, но вероятность появления нового штамма прямо связана с уровнем вакцинации сейчас", - объяснил он.

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Напомним, ранее Комаровский заявил о том, что коронавирус может передаваться аэрозольным путем.

По его словам, вентиляция помещения и открытые форточки оказываются намного более эффективным способом профилактики, чем все маски вместе взятые.