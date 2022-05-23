Конфискация активов за поддержку агрессии РФ: Зеленский подписал закон

Владимир Зеленский / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Принятый Верховной Радой Украины закон о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц, подписал президент Владимир Зеленский.

Закон устанавливает новый вид санкций в виде взыскания в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, которыми они могут прямо или косвенно распоряжаться, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент убежден в том, что процедура выявления и конфискации активов подсанкционных лиц, которые тем или иным способом поддерживают агрессию оккупантов против Украины, "позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов. Закон предусматривает четкую инструкцию для органов, ответственных за этот процесс".

Зеленский добавил, что заниматься поиском активов и обращением в суд станет Министерство юстиции. Кроме того, административное судопроизводство по делам о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства будет осуществлять Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

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Ранее Зеленский предложил создать механизм конфискации замороженных активов России. По его словам, вырученные деньги пойдут на компенсации, пострадавшим от российской агрессии.

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