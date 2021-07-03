УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Контрабанда" оружия в Беларусь из Украины: в ГПС ответили на обвинения Лукашенко

3 июля 2021, 16:37
Прослушать новость
Остановить

Госпогранслужба Украины несет усиленную службу на границе с Беларусью после событий, связанных с политическим кризисом в стране.

Беларусь граница
Обвинения Лукашенко о контрабанде оружия из Украины в Беларусь беспочвенны - ГПС / 100.gpk.gov.by

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины с начала 2021 года задержали на границе с республикой Беларусь 27 единиц оружия. Беларусь за последние 5 месяцев остановила ввоз на украинскую территорию 4 единиц оружия и 10 боеприпасов. В прошлом году за аналогичный период была остановлена переправка 33 единиц оружия на украинско-белорусском участке границы. Обвинения главы РБ Александра Лукашенко являются необоснованными. Об этом заявили в ГПС.

В пресс-службе ведомства рассказали о том, что пограничники с начала года остановили попытки перевезти из Украины в Беларусь 27 единиц оружия, из них 12 единиц охотничьего оружия, 13 – холодного и по одной единице газового и пневматического.

В 2020 года за такой же период был остановлено перевозку 33 единиц оружия. На смежном участке границы двух государств такие показатели еще ниже.

При этом в ГПС также указали, что украинские и белорусские пограничные ведомства каждый месяц обмениваются информацией о предотвращении деятельности по незаконной переправке оружия.Читайте такжеЛукашенко не смог "закрыть" границы с Украиной: люди пересекают КПП как ни в чем не бывало

По данным Минска, за 5 месяцев 2021 года на въезд и выезд белорусской стороной была остановлена переправка 4 единиц оружия и 10 боеприпасов. Причем речь идет обо всех пунктах пропуска. А в прошлом году Погранкомитет Беларуси отмечал в своих отчетах снижение в 6,9 раз количества обнаруженного оружия на границе с украинским государством.

Реклама

Таким образом, в Госпогранслужбе уточнили, что обвинения Лукашенко являются необоснованными.

"Так, все заявления белорусских политиков о потоках контрабанды оружия из Украины – беспочвенны. Наоборот, с августа прошлого года украинские пограничники на границе с Беларусью несут службу в усиленном режиме, что способствовало уменьшению противоправной деятельности на этом участке", - подчеркивается в сообщении ГПС.

Обвинения Лукашенко в "контрабанде" оружия из Украины в Беларусь

Глава Беларуси Александр Лукашенко в декабре прошлого года заявлял, что сотрудники белорусского КГБ задержали некую "банду Автуховича", которая якобы осуществляла незаконные перевозки оружия в белорусскую республику транзитом через Украину.

В ответ в ГПС заявили, что с начала 2020 года Украина зафиксировала попытки переправки 48 единиц оружия с территории Беларуси. По словам спикера ведомства Андрея Демченко, заявления Лукашенко не подкреплены реальными фактами.

2 июля Лукашенко сказал, что он поручил белорусским пограничникам полностью закрыть границу с Украиной из-за якобы контрабанды оружия в Беларусь с украинской территории.

оружие контрабанда ГПСУ новости Украины новости Беларуси
Сейчас вы просматриваете новость «"Контрабанда" оружия в Беларусь из Украины: в ГПС ответили на обвинения Лукашенко». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Вода с лимоном натощак: кому категорически нельзя пить модный напитокВода с лимоном натощак: кому категорически нельзя пить модный напиток Украину в июле атакуют опасные аномалии - синоптикУкраину в июле атакуют опасные аномалии - синоптик Елена Кравец сломала ногу и рассказала, что с ней произошлоЕлена Кравец сломала ногу и рассказала, что с ней произошло "Как россиян пустили, в Турции - постоянно *опа": из Киева в Анталию задержали сразу пять рейсов"Как россиян пустили, в Турции - постоянно *опа": из Киева в Анталию задержали сразу пять рейсов Внезапная сердечная остановка: названа еда, которая провоцирует "атаку"Внезапная сердечная остановка: названа еда, которая провоцирует "атаку"

Последние новости

16:37

"Контрабанда" оружия в Беларусь из Украины: в ГПС ответили на обвинения Лукашенко

16:29

"Потураев получил в табло": избившая нардепа активистка пригрозила тюрьмой "слугам народа" Видео

16:21

Гороскоп на 5 июля 2021 всех знаков Зодиака: назван главный счастливчик и ключевой неудачник Видео

15:52

Смерть 14-летнего парня на Львовщине: жители села опровергли удар молнии и озвучили свою версию

15:42

Учения Украины и США Sea Breeze-2021: Россия подняла боевую авиацию над Черным морем

Реклама
15:36

Удар стихии: Киев и область накроют мощные ливни с грозами, шквалы и град Видео

14:46

Без разрешения поехали на водоем: в Кривом Роге тонули два брата, 9-летнего "откачать" не смогли Видео

14:45

"Далее освистывание гимна!?": британцы требуют извиниться за грубую шутку над формой сборной Украины Видео

14:29

Тушенка, мороженое и сладкая вода: Россия запретила ввоз ряда продуктов с территории Украины Видео

14:02

Украинские рыбаки терпели бедствие в Черном море: РФ заявила о помощи, когда их уже спасли

13:46

Лукашенко не смог "закрыть" границы с Украиной: люди пересекают КПП как ни в чем не бывало Видео

12:49

15-летний насильник шантажом заставил друзей избавиться от тела: новые детали трагедии на Полтавщине

12:43

Не ходил по больницам и сделал первый укол: что говорят врачи о смерти мужчины после инъекции Pfizer Видео

12:36

В селе на Львовщине молния убила ребенка Видео

12:03

Переломный момент жизни: что сулит Раку гороскоп на июль 2021 Видео

11:58

Лидер сборной Украины Малиновский дал интервью на украинском и вызвал восторг в Сети

11:48

Франция и Германия – только посредники: Макрон в разговоре с Путиным назвал сценарий по Донбассу Видео

11:21

Британская телеведущая высмеяла форму сборной Украины: карту сравнила с грязным пятном Видео

10:56

Укрзализныця снова угодила в скандал: нардеп пожаловался на грязное и дырявое белье в люкс-вагоне

10:24

Россия не выполняет свои обязательства, но это не повод отказываться от встречи с Путиным - Данилов Видео

Реклама
10:12

"Родителям будет чему поучиться": Зеленский поддержал сборную Украины перед матчем с "отцами футбола"

09:25

Жара до +34 и грозы: синоптик уточнил погоду в Украине на сегодня Видео

09:25

Гороскоп для Скорпиона на июль 2021: когда ловить удачу за хвост и чего нужно избегать Видео

09:06

Замучили до смерти тысячу детей в интернатах: в Канаде после страшных находок сжигают церкви Видео

08:29

Вывезут, скупят и отгребут, или Сказки любителей шоколада по поводу земельной реформы мнение

08:12

В комиссии биобезопасности при СНБО отреагировали на смерть 47-летнего украинца после Pfizer Видео

07:45

В ближайшие месяцы Крым заставит о себе говорить во всем мире – астролог

07:36

Путин поплакался в жилетку Макрона из-за Украины Видео

07:10

"Позорит Украину и делает шутом Зеленского": в Раде призвали нанести удар по режиму Лукашенко Видео

07:01

"Как горячо": Мишель Андраде засветила грудь в прозрачном купальнике

06:30

Почему Путин не торопится встречаться с Зеленским мнение

06:02

В моде немного романтичные белые джинсы, которые идеально подходят для лета - фото Фото Видео

05:28

Визит Зеленского в Москву и выборы на Донбассе: в России раскрыли планы Путина по Украине Видео

05:02

Новолуние в июле 2021: точное время и лучшие занятия

04:22

Названы пять привычек, которые нельзя делать сразу после еды Видео

03:50

"У Путина паранойя и воспаленный мозг": эксперт оценил, есть ли угроза большой войны

03:02

Каким способом можно одолеть сильные головные боли - ответ экспертов Видео

02:16

Гороскоп на завтра 4 июля 2021 всех знаков Зодиака: сердечные приступы, ДТП и "удар" по кошельку Видео

02:06

Финалистка Холостяка не удержала грудь в слишком откровенном купальнике

01:37

Как сравнивать Запорожец и Tesla: американский капитан развенчал миф о мощи армии РФ

Реклама
00:51

Ученые нашли внезапный способ защитить мозг от старения Видео

00:32

В Винницкой области после вакцины от коронавируса умер мужчина Видео

00:19

Гороскоп на сегодня 3 июля 2021 всех знаков Зодиака: денежные запреты и ослабление ауры Видео

00:11

Названы 4 вещи, которые высасывают из нас энергию каждый день

00:09

Врачи рассказали, какие средства категорически нельзя использовать при укусах насекомых Видео

02 июля, пятница
23:47

В Украину идет резкое и очень опасное похолодание Видео

23:15

Симптомы рака: профессор предупреждает о двух самых серьезных симптомах, указывающих на ваш риск Видео

22:59

Названы продукты, которые можно употреблять испорченными

22:40

Полнолуние в июле 2021: когда наступит, и кто окажется на гребне волны Видео

22:39

Внезапная сердечная остановка: названа еда, которая провоцирует "атаку" Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять