"Контрабанда" оружия в Беларусь из Украины: в ГПС ответили на обвинения Лукашенко

Обвинения Лукашенко о контрабанде оружия из Украины в Беларусь беспочвенны - ГПС / 100.gpk.gov.by

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины с начала 2021 года задержали на границе с республикой Беларусь 27 единиц оружия. Беларусь за последние 5 месяцев остановила ввоз на украинскую территорию 4 единиц оружия и 10 боеприпасов. В прошлом году за аналогичный период была остановлена переправка 33 единиц оружия на украинско-белорусском участке границы. Обвинения главы РБ Александра Лукашенко являются необоснованными. Об этом заявили в ГПС.

В пресс-службе ведомства рассказали о том, что пограничники с начала года остановили попытки перевезти из Украины в Беларусь 27 единиц оружия, из них 12 единиц охотничьего оружия, 13 – холодного и по одной единице газового и пневматического.

В 2020 года за такой же период был остановлено перевозку 33 единиц оружия. На смежном участке границы двух государств такие показатели еще ниже.

При этом в ГПС также указали, что украинские и белорусские пограничные ведомства каждый месяц обмениваются информацией о предотвращении деятельности по незаконной переправке оружия.Читайте такжеЛукашенко не смог "закрыть" границы с Украиной: люди пересекают КПП как ни в чем не бывало

По данным Минска, за 5 месяцев 2021 года на въезд и выезд белорусской стороной была остановлена переправка 4 единиц оружия и 10 боеприпасов. Причем речь идет обо всех пунктах пропуска. А в прошлом году Погранкомитет Беларуси отмечал в своих отчетах снижение в 6,9 раз количества обнаруженного оружия на границе с украинским государством.

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Таким образом, в Госпогранслужбе уточнили, что обвинения Лукашенко являются необоснованными.

"Так, все заявления белорусских политиков о потоках контрабанды оружия из Украины – беспочвенны. Наоборот, с августа прошлого года украинские пограничники на границе с Беларусью несут службу в усиленном режиме, что способствовало уменьшению противоправной деятельности на этом участке", - подчеркивается в сообщении ГПС.

Обвинения Лукашенко в "контрабанде" оружия из Украины в Беларусь

Глава Беларуси Александр Лукашенко в декабре прошлого года заявлял, что сотрудники белорусского КГБ задержали некую "банду Автуховича", которая якобы осуществляла незаконные перевозки оружия в белорусскую республику транзитом через Украину.

В ответ в ГПС заявили, что с начала 2020 года Украина зафиксировала попытки переправки 48 единиц оружия с территории Беларуси. По словам спикера ведомства Андрея Демченко, заявления Лукашенко не подкреплены реальными фактами.

2 июля Лукашенко сказал, что он поручил белорусским пограничникам полностью закрыть границу с Украиной из-за якобы контрабанды оружия в Беларусь с украинской территории.