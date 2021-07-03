"Контрабанда" оружия в Беларусь из Украины: в ГПС ответили на обвинения Лукашенко

Госпогранслужба Украины несет усиленную службу на границе с Беларусью после событий, связанных с политическим кризисом в стране.
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины с начала 2021 года задержали на границе с республикой Беларусь 27 единиц оружия. Беларусь за последние 5 месяцев остановила ввоз на украинскую территорию 4 единиц оружия и 10 боеприпасов. В прошлом году за аналогичный период была остановлена переправка 33 единиц оружия на украинско-белорусском участке границы. Обвинения главы РБ Александра Лукашенко являются необоснованными. Об этом заявили в ГПС.
В пресс-службе ведомства рассказали о том, что пограничники с начала года остановили попытки перевезти из Украины в Беларусь 27 единиц оружия, из них 12 единиц охотничьего оружия, 13 – холодного и по одной единице газового и пневматического.
В 2020 года за такой же период был остановлено перевозку 33 единиц оружия. На смежном участке границы двух государств такие показатели еще ниже.
При этом в ГПС также указали, что украинские и белорусские пограничные ведомства каждый месяц обмениваются информацией о предотвращении деятельности по незаконной переправке оружия.Читайте такжеЛукашенко не смог "закрыть" границы с Украиной: люди пересекают КПП как ни в чем не бывало
По данным Минска, за 5 месяцев 2021 года на въезд и выезд белорусской стороной была остановлена переправка 4 единиц оружия и 10 боеприпасов. Причем речь идет обо всех пунктах пропуска. А в прошлом году Погранкомитет Беларуси отмечал в своих отчетах снижение в 6,9 раз количества обнаруженного оружия на границе с украинским государством.
Таким образом, в Госпогранслужбе уточнили, что обвинения Лукашенко являются необоснованными.
"Так, все заявления белорусских политиков о потоках контрабанды оружия из Украины – беспочвенны. Наоборот, с августа прошлого года украинские пограничники на границе с Беларусью несут службу в усиленном режиме, что способствовало уменьшению противоправной деятельности на этом участке", - подчеркивается в сообщении ГПС.
Обвинения Лукашенко в "контрабанде" оружия из Украины в Беларусь
Глава Беларуси Александр Лукашенко в декабре прошлого года заявлял, что сотрудники белорусского КГБ задержали некую "банду Автуховича", которая якобы осуществляла незаконные перевозки оружия в белорусскую республику транзитом через Украину.
В ответ в ГПС заявили, что с начала 2020 года Украина зафиксировала попытки переправки 48 единиц оружия с территории Беларуси. По словам спикера ведомства Андрея Демченко, заявления Лукашенко не подкреплены реальными фактами.
2 июля Лукашенко сказал, что он поручил белорусским пограничникам полностью закрыть границу с Украиной из-за якобы контрабанды оружия в Беларусь с украинской территории.