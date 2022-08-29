Контрнаступление на Херсонщине: в Сети сообщили об освобождении села Сухой Ставок

ВСУ заняли поселок Сухой Ставок на Херсонщине / Коллаж фото Суспільне, скриншот карты

Украинские защитники мощно контрнаступают на Херсонщине. Они уже заняли поселок Сухой Ставок в Бериславском районе области. Информация появилась якобы в Telegram-канале главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.

Известно, что ВСУ прорвали первую линию обороны оккупантов.

"ВСУ заняли село Сухой Ставок на Херсонщине", - говорится в сообщении.

Видео дня

ВСУ заняли поселок Сухой Ставок на Херсонщине / Скриншот

Позже в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявили, что это фейк, а у Валерия Залужного в действительности другой Telegram-канал.

Информация об освобождении села Сухой Ставок оказалась фейковой / Скриншот

Освобождение Херсонской области от оккупантов

Напомним, украинские военные прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном. Украинские военные сообщили, что в Херсонской области оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя. Защитники Украины заставили отойти от своих позиций 109 полк так называемой "ДНР".

Информацию о том, что была прорвана первая линия обороны оккупантов на Херсонщине, также подтвердил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань. Он отметил, что только в ночь на понедельник, 29 августа, и в первой половине этого дня ВСУ нанесли удары по захватчикам в Херсоне, Антоновке, Олешках, Новой Каховке, Любимовке и Бериславе.

Ранее руководитель Объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что наши защитники уже проводят операцию по освобождению Херсона. Она отметила, что контрнаступление в Херсонской ВСУ будет современными методами, в частности, истощая врага.

Другие новости: